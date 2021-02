La Fiscalía relativiza la confesión de Bárcenas sobre la caja B y los sobresueldos del PP

En cuanto al presunto delito contra la Hacienda Pública por no haber declarado el pago de los sobresueldos que Bárcenas, que el ex tesorero asegura que se pagaron con el dinero de esas donaciones a dirigentes del partido, entre ellos el expresidente Mariano Rajoy, habrían prescrito , tal y como ya se estableció en su momento.

Así, según las fuentes, lo que dice de l as donaciones con las que se habría nutrido esa contabilidad paralela, en la época en la que se hicieron, no eran constitutivas de delito alguno , como ya quedó acreditado durante la instrucción de este caso que fue elevado a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento en 2015.

La Fiscalía Anticorrupción ve con escepticismo las confesiones que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas le ha trasmitido sobre la caja b del PP y su presunta financiación irregular, fundamentalmente porque " no dice nada que no se supiese" ni aporta apruebas que acrediten nuevos delitos .

Casado acusa a Sánchez de filtrar las acusaciones de Bárcenas por la campaña catalana

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "filtrar" las acusaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas, por estar en la campaña de las elecciones catalanas y ha restado credibilidad a las revelaciones de un "condenado". En una entrevista en la cadena Cope, el líder de la oposición se ha desmarcado este viernes de la acusaciones de corrupción, que ha enmarcado en el pasado. "Ese PP ya no existe", ha afirmado Casado, y ha defendido que los militantes le eligieron hace dos años en primarias "para pasar página de cualquier conducta no ejemplar en el partido". No le temblará “el pulso", ha recalcado, con “cualquier persona que haya hecho algo irregular, sea quien sea”, cuando se haya juzgado porque él no se considera un "justiciero". "Yo no tengo por qué presuponer que alguien va a ser culpable porque un acusado que está en la cárcel cambie su versión por enésima vez para intentar tener un rédito y que el Gobierno lo aproveche filtrando un escrito a la Fiscalía a diez días de las elecciones en Cataluña", ha apuntado.