El Gobierno espera cerrar esta semana un acuerdo de renovación global con el PP

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha confiado en poder llegar a un acuerdo con el PP esta semana para renovar tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como otros órganos con mandatos caducados, como el Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor el Pueblo o el Consejo de RTVE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha dado la bienvenida "a la, al menos aparente, actitud demostrada por el PP y su líder" en favor de esa renovación y ha insistido en que los negociadores del Gobierno -el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños- representan la "sensibilidad de izquierdas" del gabinete.

Respondía así a las informaciones facilitadas desde el PP, que afirma que los socialistas han aceptado su veto a Podemos en las negociaciones y también que en el CGPJ no haya vocales a propuesta de la formación morada.

La portavoz ha resaltado la complejidad de una negociación que implica renovar distintos órganos, pero se ha mostrado convencida de que llegará "a buen puerto si es sincera la voluntad" mostrada por el PP después de que su líder, Pablo Casado, hablara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hay que seguir trabajando", ha dicho Campo, que no ha hecho consideraciones tampoco ante la polémica por la aseveración del PP de que el Gobierno ha aceptado su condición de que Podemos no forme parte del acuerdo y las precisiones del ala socialista del Ejecutivo asegurando que se negocia en nombre de los dos partidos de la coalición.

Tranquilidad en Podemos

Desde el Gobierno se evita hablar de nombres concretos que estén sobre la mesa y por ello eluden confirmar si Unidas Podemos desea que forme parte del órgano de gobierno de los jueces la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y el PP la ha vetado.

El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en declaraciones en el Congreso, tampoco ha querido hacer comentarios sobre los nombres que se están manejando.

Pero fuentes de su fuerza política han afirmado que están muy tranquilos ante la negociación entre el Gobierno y el Partido Popular.

"No estamos preocupados. No hay motivos para estarlo. Hay mucha intoxicación y no viene del Gobierno", han manifestado ante las filtraciones de esas conversaciones y que consideran como una estrategia negociadora del PP.

Reafirman asimismo que el Gobierno es estable y, por tanto, niegan que el Ejecutivo haya aceptado veto alguno a Podemos en esta negociación.