El Gobierno insta al PP a que vote en contra de la moción de censura

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, le pidió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que sea "valiente" ante la moción de censura anunciada por Vox, como lo fue, en su opinión, el anterior jefe de filas de los populares, Pablo Casado.

Vox presentará la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el lunes 27 con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia. El PP anunció el jueves a su vez que se abstendrá en la votación.

En declaraciones a La 2 y a Ràdio 4, recogidas por Efe, Rodríguez afirmó que Casado "se atrevía a decir las cosas a las claras", a pesar de hacer una "oposición destructiva". "Es una pena que el principal partido de la oposición, que algo tendría que decir a todo esto, ande medio escondiéndose", destacó Rodríguez, quien avisó a los populares de que "uno no puede abstenerse" simplemente ante un debate de este calibre. La ministra portavoz preció de hecho que "España merece una oposición algo más seria" y abogó por recuperar "una derecha homologable a las derechas europeas".

Rodríguez recordó que no se basa en ir al Congreso "a pelearse" sino en "ofrecer un candidato a la presidencia del Gobierno y un programa político alternativo" y recomendó "no banalizar" este instrumento.

Otro miembro del Gobierno que se pronunció fue el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien avisó de que "si el PP no está detrás" de la moción de censura "tiene entonces una forma muy sencilla de demostrarlo, votando en contra".

En unas declaraciones a los periodistas en Lucena (Córdoba) recogidas por Europa Press, el ministro de Agricultura recordó que "una moción de censura es un instrumento previsto en la Constitución, no para convocar elecciones ni para decir que este gobierno no me gusta, sino para decir" que se va "a gobernar" y "a llevar adelante" un determinado programa de gobierno.

Por eso, para Planas, "el anuncio de Vox de que va a presentar una moción de censura es algo que hay que tomarse muy seriamente, porque tendrán que decir qué es lo que quieren hacer", y ello deberá aclararlo, "no sólo Vox sino también el PP, que está detrás de la moción de censura", ya que, a este respecto, "ha tenido conversaciones el señor Feijóo, con el señor Tamames y con el señor Abascal".

En opinión de Planas, habrá que explicar "qué es lo que quieren hacer ante las medidas que está tomando el Gobierno de España", si es que, por ejemplo, quieren "retirar los 2.420 millones que invertirá en becas este año" el Gobierno central, "algo que el otro día criticó el señor Feijóo en el Senado", o bien "retirar el incremento del salario mínimo a 1.080 euros, o el incremento del 8,5% de las pensiones, o quizás el incremento del Ingreso Mínimo Vital".