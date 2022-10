El Gobierno destaca la "lealtad" de Marruecos en la polémica con Ceuta y Melilla

El Gobierno central ha vuelto a responder de modo taxativo acerca de la españolidad de Ceuta y Melilla después de que este jueves el reino alauí remitiera en una carta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es un "presidio ocupado". Esta misiva, que provocó la rectificación de un alto cargo del Ministerio de Exteriores, ha conducido a que varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez se remitieran a la "lealtad" de Marruecos en el conflicto territorial.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que Rabat es un socio "leal" y "fraternal" de España y ha afirmado que las relaciones entre ambos países son "excepcionales y extraordinarias". "Marruecos es un Estado que coopera con España, es un socio, siempre lo diremos, leal y, desde luego, diría que fraternal y, en ese sentido, no hay ningún problema al respecto", declaró Marlaska a su llegada a la reunión de titulares de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

En una carta fechada el 9 de septiembre en respuesta a preguntas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU respecto al uso de la fuerza por parte de las autoridades marroquíes en el salto masivo de la valla de Melilla del pasado 24 de junio, Rabat afirmó que su país "no cuenta con fronteras terrestres con España" y que Melilla "sigue siendo un presidio ocupado", por lo que "no se podrá hablar de fronteras, sino de simples puntos de acceso", según recogió Efe en una nota.

También se ha referido a la cuestión de las ciudades autónomas la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha asegurado que el país vecino conoce cuál es la realidad sobre Ceuta y Melilla y ha defendido que son españolas y que van a seguir siéndolo. "Todo el mundo sabe, incluido Marruecos, cuál es la realidad", ha expresado en una entrevista en Cope recogida por Europa Press.

La titular de Defensa ha apuntado que no se trata de "un problema de posiciones o no posiciones". "Ceuta y melilla son España, punto. No hay nada más que hablar y eso es así", ha respondido tajante la ministra en términos similares a los que utilizó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

Como respuesta, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que "toda la comunidad internacional sabe que Ceuta y Melilla son españolas desde hace siglos" y ha exigido al Gobierno que explique "qué es lo que ha pactado" con Marruecos y "por qué estamos en esta situación con el gas de Argelia".

Para Feijóo, cuestionar "la españolidad de Ceuta y Melilla es como cuestionar la españolidad de otras ciudades o provincias españolas", y ha señalado que ahora se ve que "ese acuerdo entre España y Marruecos, que ha destrozado nuestras relaciones con Argelia, parece que está vacío de contenido".

"No supimos nunca qué es lo que pactó España con Marruecos y ahora acabamos de comprobar que, en relación con la españolidad de Ceuta y Melilla, estamos peor que antes", ha denunciado el dirigente popular.

En ese sentido, ha preguntado qué explicación da el Gobierno sobre este posicionamiento de "nuestro vecino y amigo Marruecos", "qué es lo que ha pactado el Gobierno de España con Marruecos, y por qué estamos en esta situación con el gas de Argelia".