Illa tumba al independentismo

El socialista Salvador Illa refrendó los pronósticos que lo aupaban como claro favorito a llevarse la victoria en las elecciones catalanas con un incontestable triunfo el 12-M con un total de 42 escaños. El PSC se coronó como la principal fuerza en Cataluña e intentará ser investido con el apoyo de Esquerra Republicana, que ha sufrido un batacazo de aúpa, pasando de 33 asientos en la Cámara regional a 20, y de los Comuns, que con seis parlamentarios podrían coronar a Illa si sumaran entre las tres formaciones un tripartito con los 68 escaños necesarios para la mayoría absoluta. El ex ministro de Sanidad puede presumir de haber fundido al procesismo. Los catalanes que quieren continuar los enfrentamientos con el Estado están de capa caída. Punto a favor de... Pedro Sánchez.

Carles Puigdemont también disfrutó en esta jornada electoral. No pudo el ex president fugado cazar a Illa, pero sí saca pecho no sólo por mejorar su botín de los comicios de 2021 (de 32 a 35), sino por destrozar a su enemigo íntimo, ERC, que se ha quedado roto después de agarrar únicamente 20 escaños. A Pere Aragonès, que precipitó las elecciones por su desencuentro con los comunes, le ha salido el tiro por la culata y cae en picado al pagar los platos rotos por su acercamiento a Pedro Sánchez.

Noticia: los independentistas pierden la mayoría de asientos en el Parlament después de dos legislaturas contando con más presencia que las formaciones constitucionalistas, que por primera vez suman más representantes que los secesionistas: 69 sin contar a los comunes y 75 si entran en la ecuación, mientras que los defensores del procés obtienen un total de 61. La participación en estas elecciones fue escasamente superior al 57%, con un 42,80% de abstención.

El PP ha vuelto a Cataluña. Al menos eso dictan las urnas. Venía de un ocaso absoluto con 3 exiguos asientos en la anterior legislatura y Alejandro Fernández obtiene ahora un buen premio con 15 escaños, además de superar a Vox. No obstante, tampoco puede estar descontenta la formación de Santiago Abascal, que se mantiene con 11 sin perder un solo representante en el Parlament. Por tanto, los populares se han merendado todos los votos de Ciudadanos, laminado de la Cámara regional y rebasado incluso por el Pacma, y se arriman al mejor logro del partido de la gaviota en Cataluña en toda su historia: 19 escaños.

Aliança Catalana, partido independentista, ultraderechista y xenóbofo, irrumpe con dos escaños, dos menos que la CUP, que pierde uno respecto a 2021.

Otro dato significativo es que todos los partidos de derechas se han mantenido o han mejorados sus resultados: Junts, PP, Vox y Aliança Catalana. Sólo el PSC salva la cara de la izquierda, cierto que con el premio gordo al llevarse 42 escaños cuando antes contaba con 33. La estrategia de Pedro Sánchez en Cataluña, abogando por la concordia después de indultar a los presos del procés y de impulsar la ley de amnistía para que vuelva Puigdemont ha sido crucial para Illa y para... el propio Sánchez.

Desde luego, es evidente que el proceso secesionista iniciado por Artur Mas y continuado por Puigdemont y Quim Torra hasta la llegada de Aragonès está descarrilando si no ha salido por completo de las vías soberanistas.