José Luis Ábalos: "Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP. No estoy acusado de nada"

El ex ministro de Fomento, ex secretario de organización del PSOE y actual diputado socialista, José Luis Ábalos, ha afirmado estar "siempre a disposición del partido", por lo que su posible dimisión por el caso Koldo está determinada por la organización: "Pensaré la dimisión con mi partido, no porque me lo pida el PP. No estoy acusado de nada".

Lo ha indicado en una entrevista en El País, en donde ha destacado que su "acusación es política y mediática, ninguna judicial", después de la detención de su asesor Koldo García Izaguirre por un caso de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, cuando Ábalos estaba en el Consejo de Ministros.

Esta entrevista se publica un día después de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, aludiese este viernes decir explícitamente si Ábalos debería renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados por la investigación a su ex asesor, si bien Montero remarcó que sabe lo que ella haría de estar en el lugar de Ábalos.

Sobre esta cuestión, Ábalos ha remarcado que las palabras de Montero no significan que le haya abierto la puerta a que deje el acta. "No ha dicho eso. Solo ha dicho que ella sabría lo que tiene que hacer", ha contestado el exministro.

Aunque al final de la entrevista ha apostillado que "no tiene por qué intuir las cosas", ya que ha sido secretario de organización y ya es "mayorcito"."A mí las cosas se me dicen claritas. Yo estoy siempre a disposición de mi partido. Yo siempre he defendido a mi partido, he sido leal. Pero no estoy en nada en este caso. Ya veremos cómo acaba esto. Me están pidiendo la dimisión por algo en lo que no figuro. Yo lo pensaré con mi partido, no voy a tomar una decisión solo", ha indicado Ábalos.

Por otra parte, ha destacado que él tiene que "defenderse de las acusaciones, no de las campañas de la derecha", al ser preguntado si ha decidido dejar el acta de diputado. Además, ha subrayado que "no sale referenciado" en la querella y que no está acusado. "No estoy acusado de nada".

Precisamente el exministro ha apuntado que en dicha querella "pone que el procedimiento de contratación fue correcto, con precios de mercado, con transporte incluido, muy por debajo de los de la Comunidad de Madrid por ejemplo" y que él no se ha lucrado con estos contratos de mascarillas e incluso ha llegado a afirmar que ahora tiene menos patrimonio que cuando "entró" de ministro.

Y sobre si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que no, que no va molestarle, y ha añadido que sabe lo que él piensa, lo que espera y que, por su parte, Sánchez "sabe" que él es leal.