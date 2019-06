La defensa del ex secretario general de Economía y Vicepresidencia impugna, además, la validez de los documentos que la Guardia Civil se incautó en su despacho de la Conselleria el 20-S, en un registro al que no asistió ni el propio Jové ni su abogado.

El ex secretario general de la Conselleria que dirigió Oriol Junqueras , que fue investigado por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona hasta que su causa se remitió al TSJC tras resultar elegido diputado del Parlament en las elecciones del 21-D, ha acudido a declarar arropado por Lluís Salvadó , ex número dos de su Departamento -también detenido el 20-S-, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès , y el del Parlament, Roger Torrent , además de otros dirigentes de ERC y de la CUP.

El diputado de ERC en el Parlament y ex secretario de Vicepresidencia, Josep Maria Jové , no reconoce como suyos el manuscrito de la agenda Moleskine ni el powerpoint que presuntamente esbozaban la hoja de ruta del procés , y se ha negado a someterse a una prueba caligráfica que aclare si elaboró el guión del proceso independentista .

ERC planeó cargar al resto de españoles los costes del 1-O: "Lo pagarán ellos"

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado a la investigación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 que lleva el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que los líderes de ERC, ante la imposibilidad de destinar recursos de la Generalitat a la consulta ilegal, planeaban cargárselo al resto de los españoles: "Lo pagarán ellos".

Es la afirmación que hizo el número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, en un grupo de whatsapp que ambos compartían con los miembros de ERC Pere Aragonés -actual vicepresidente del Govern-, Lluís Juncà, Sergi Sol, Albert Puig y Raúl Murcia Tobalo el 5 de julio de 2017, tras la anulación de la disposición adicional de la ley de presupuestos de la Generalitat que dotaba el referendum.

Aquel día, Puig (dircom del Economía y Hacienda) comentó al resto que no harían declaraciones y que, en todo caso, se había suspendido la disposición adicional pero "no la partida presupuestaria", a lo que Junqueras contestó con un "ok". "No diremos nada, no. Tranquilos. El viernes, el Pere conseguirá una partida equivalente del Montoro. Lo pagarán ellos", añadió Jové a renglón seguido, en referencia a Aragonés y al entonces ministro de Hacienda, según recoge la Guardia Civil en su informe.