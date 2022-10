Luz verde a la ley de Memoria Democrática con cruce de reproches

El Pleno del Senado aprobó de forma definitiva la ley de Memoria Democrática, que refuerza el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. La ley impulsada por el Gobierno del PSOE y Podemos fue aprobada con 128 votos a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, tras un debate de cinco horas con reproches cruzados entre la izquierda y la derecha.

Los más críticos fueron el PP, Vox, Ciudadanos y UPN, que presentaron por separado cuatro vetos (enmiendas a la totalidad) a la ley que fueron rechazados.

La aprobación de la ley de Memoria Democrática en el Senado es definitiva, ya que el texto no incorpora ninguna modificación respecto al aprobado el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso, por lo que no tendrá que volver a la Cámara Baja. El PSOE no aceptó ninguna de las más de 500 enmiendas parciales, muchas de socios del Gobierno como ERC, EH Bildu y Compromís.

La ley de Memoria Democrática, que derogará la de Memoria Histórica aprobada en 2007 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entrará en vigor próximamente, tras su publicación en el BOE. Uno de los asuntos más polémicos es la posibilidad de crear una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Los grupos de derechas denunciaron que esta ley “rompe el consenso de la Transición" e impone una visión "sectaria" de la historia. "¿No les avergüenza, señores socialistas, poner en duda al ex presidente socialista Felipe González por expresa petición de Bildu?", preguntó en el debate la senadora del PP Salomé Pradas.