La Oficina de Conflictos de Intereses archiva la denuncia del PP contra Sánchez por Air Europa

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado la denuncia del PP contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no haberse abstenido en las sesiones del Consejo de Ministros donde se decidió el rescate de Air Europa debido al supuesto vínculo de su mujer, Begoña Gómez, con la compañía.

Según la resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, "no se da el supuesto previsto" en la norma que "permita considerar que el Presidente del Gobierno haya podido incurrir en una causa de abstención, que obligue a iniciar un procedimiento de investigación en orden a depurar responsabilidades por las decisiones del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020 y 16 de marzo de 2021, por lo que se procede al archivo de su denuncia".

El PP había denunciado ante este órgano al presidente Sánchez por haber participado en la votación, aludiendo a un posible vínculo de la compañía aérea con el Africa Center que dirigía su mujer, Begoña Gómez. "Incumpliendo la ley de altos cargos no se abstiene en la votación, sino que vota a favor del rescate de esas compañías. Eso se llama conflicto de intereses", decía el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pero lo cierto es que Pedro Sánchez no tenía por qué ausentarse ni abstenerse en esa decisión porque su mujer, según la resolución, no tiene ni ha tenido funciones de dirección, asesoramiento o administración en esas entidades. La Oficina rechaza, por lo tanto, investigar al presidente, no ve conflicto de intereses, y archiva la denuncia del Partido Popular.