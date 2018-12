El PSE replica al PP con fotos de dirigentes populares con miembros de Bildu

En la misma línea, el concejal del PSE en San Sebastián Enrique Ramos ha publicado en su cuenta de Twitter una fotografía datada en 1986, en la que se puede ver al ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja , comiendo en un restaurante con uno de los fundadores de ETA, Txomin Ziluaga .

Sánchez no ve "ningún motivo para la polémica"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a la foto de la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, brindando con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en la que ha dicho que no ve "ningún elemento para la polémica". Sánchez ha sido preguntado por este asunto en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para hacer balance balance de sus seis meses de Gobierno. El jefe del Ejecutivo y líder de los socialistas ha situado en las fotos habituales de Navidad la imagen entre Mendia y Otegi, junto a otros políticos vascos. "Todos ustedes trabajan en medios", ha respondido Sánchez apelando a la condición de periodistas de los asistentes a la rueda de prensa. "En estas fechas se suelen hacer fotos de líderes de todas las formaciones", ha añadido, enmarcando la foto en una iniciativa periodística. Y ha sentenciado que "no hay ningún elemento para la polémica". El presidente del PP, Pablo Casado, ha exigido a Sánchez el cese de Mendía. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha acusado al presidente del Gobierno de "justificar" que la secretaria general del PSE se haya dejado fotografiar para un reportaje junto a Otegi, brindando con él, y le ha pedido que "no trate de limpiar la imagen de terroristas".