El PSN sostiene que sus propuestas para el Gobierno de Navarra son “flexibles”

La secretaria general del PSN y presidenta en funciones del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este viernes que las propuestas del PSN en el proceso negociador del Gobierno foral son "flexibles" y son "negociables", y ha afirmado que van a ser "generosos" para alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y Contigo Navarra.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chivite ha señalado que, en la negociación del Ejecutivo entre las tres formaciones, "hay propuestas sobre la mesa a las que se tienen que presentar contrapropuestas, por lo tanto las propuestas son flexibles, son negociables y estamos en el ámbito de la negociación".

"Estamos con lo que tiene que ver con el organigrama, con el reparto institucional y hay propuestas sobre la mesa que se tienen que negociar", ha dicho Chivite, quien ha señalado que desde el PSN están "abiertos a que haya contrapropuestas". "Se trata de negociar, de acercar posturas", ha comentado, para incidir en que "la propuesta que ayer presentó el PSN no es una propuesta cerrada, es flexible, es abierta y vamos a seguir dando pasos".

"Generosidad"

La dirigente socialista ha afirmado que "el PSN va a ser generoso, lo fuimos con la Presidencia del Parlamento de Navarra y por lo tanto lo seremos con la propuesta de estructura de Gobierno y del senador autonómico". Así ha manifestado que espera que haya un acuerdo: "Espero que sí, deseo que sí y la voluntad del PSN va a ser en todo caso llegar a un acuerdo porque la ciudadanía navarra quiere un acuerdo de progreso liderado por el PSN".

"Estamos obligados a ponernos de acuerdo y la voluntad del PSN va a ser generosidad para llegar a un acuerdo", ha comentado, para indicar que no le pone fechas, "pero va siendo hora de que terminemos de acercar esas posturas".

Por otro lado, sobre la oferta de UPN de gobernabilidad para Navarra y ayuntamientos, Chivite ha señalado que ya le ha dicho "al señor Esparza que no es coherente ofrecer a Feijóo y Vox su voto para un Gobierno de la ultraderecha en España, con acuerdos con el Partido Socialista".

"No es coherente con todas las barbaridades que nos ha venido diciendo sobre todo este último mes en la campaña de las generales", ha añadido. "Es una propuesta que la he acogido con absoluta desconfianza", ha dicho para concluir que Esparza "no tiene ninguna credibilidad para presentar esa propuesta".