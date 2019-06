El PSOE avisa a PP, Cs y Podemos: está en juego la repetición de elecciones

"Aquí no sirve la abstención que sirve allí, porque aquí aleja otros apoyos", ha argumentado, si bien ha señalado que si EH Bildu se abstiene para facilitar la investidura de la socialista María Chivite como presidenta de Navarra, está en su derecho: "Cada uno hace lo que quiere". Además, ha subrayado que a lo que el PSOE se ha comprometido es a que "no se va a apoyar en Bildu" ni a abordar "ninguna negociación con ellos".

También ha sostenido que la gobernabilidad de España "no depende de Navarra, ni está en función de dos votos" de UPN, porque "esa aritmética no es de suma y nos podemos encontrar con dos votos más y seis menos" .

Ábalos no ve un Gobierno con Podemos porque no facilitaría la investidura

Ábalos no ve un Gobierno de coalición con Podemos como una opción acertada no solo porque estos dos partidos no suman mayoría, sino porque entiende que dicha coalición no ayudaría a sumar apoyos y por tanto no facilitaría la investidura. Un Ejecutivo "de esa naturaleza no añade sino que puede restar".

En su opinión, un Gobierno de coalición sería "lo normal" si PSOE y Podemos sumasen mayoría absoluta, pero no es el caso. Y ha considerado que "concita más aceptación un Gobierno del PSOE". "Lamentablemente la fórmula que quiere Podemos no resuelve no solo la gobernabilidad, es que no resuelve la investidura", ha dicho.

Pero además, tras apuntar que la composición del Ejecutivo "debe regirse por la confianza y empatía que generen sus miembros al presidente", el dirigente socialista ha señalado que en su partido no entienden "un Gobierno vigilado y condicionado".