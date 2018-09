Pedro Sánchez demandará a los medios que no rectifiquen sus acusaciones de plagio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este domingo que presentará una demanda para defender su honor contra aquellos medios de comunicación que no rectifiquen las acusaciones de que plagió su tesis doctoral.

Así lo ha señalado en una entrevista en La Sexta, en la que ha descartado querellarse por la vía penal contra los periódicos que se reafirman en estas acusaciones de plagio.

“No tuve ningún trato de favor con el tribunal de mi tesis”, explica Pedro @sanchezcastejon. “Se ha cumplido con la legislación: ni ha habido plagio ni me la ha escrito un tercero. La única verdad es que hice mi tesis y la defendí”. #ObjetivoPresidentepic.twitter.com/rZ3iwflBm0 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 16 de septiembre de 2018

Pedro Sánchez ha negado que haya cometido un plagio en su tesis doctoral, se ha reafirmado en su autoría y ha negado cualquier tipo de trato de favor "en absoluto" por parte del tribunal de la Universidad Camilo José Cela que la evaluó.

El jefe del Ejecutivo ha instado "como ciudadano" a los medios de comunicación que han publicado informaciones sobre la tesis a rectificar, argumentando que no se puede "difamar sin pruebas".

Sánchez ha considerado que ha quedado "claro" que las acusaciones de plagio eran "falsas" y ha avanzado que se negará a comparecer en el Congreso de los Diputados para tratar este asunto porque no se puede convertir la cámara baja en el lugar donde se planteen cuestiones personales.

Montón no le mintió

El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que la dimitida ministra de Sanidad, Carmen Montón "no le mintió" respecto a las supuestas irregularidades de su máster y ha dicho estarle "agradecido de que haya dado un paso al lado para que no se vea enturbiada" la gestión del Gobierno.

"A mí no me mintió la ministra de Sanidad y estoy agradecido de que haya dado un paso a lado para que no se vea enturbiada la gestión en salud pública del Gobierno", ha dicho.

El presidente ha subrayado que, cuando respaldó a Montón en declaraciones en el Senado, poco antes de su dimisión, lo que defendió fue su "gestión pública". En esa línea, ha vuelto a reivindicar la labor de Montón y ha enmarcado su dimisión en un contexto de ejemplaridad, no de gestión política, igual que en el caso del dimitido ministro de Cultura Maxim Huerta.

"Yo asumiré la responsabilidad política en el momento en que haya un ministro que haga algo que tenga que ver con la gestión política", ha dicho, tras subrayar que después de siete años de gobierno del PP en los que "nadie dimitía" y "el verbo dimitir no se conjugaba", su Ejecutivo ha asumido una "ejemplaridad inédita que dignifica el sistema democrático".

Sobre la posible falta de mecanismos de control en el sistema universitario, Sánchez ha rechazado que sea así: "Me niego a creer que no hay controles", ha sostenido, y ha avanzado que su Gobierno va convocar a los rectores para saber que se puede "mejorar".