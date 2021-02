Podemos respalda a Iglesias en un vídeo que cuestiona si la marcha de Juan Carlos I es "normalidad democrática"

Podemos ha lanzado un vídeo en redes sociales en el que apunta a la marcha del Juan Carlos I, la supuesta caja B del PP, o el ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel como situaciones que, a su juicio, no pueden encuadrarse dentro de la normalidad democrática.

Con ello, la formación sale al paso de críticas vertidas al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, cuando dijo en una entrevista dijo que no podía hablarse de "plena normalidad democrática" en España cuando los líderes de los dos partidos que hasta la fecha gobiernan en Cataluña, uno estaba en prisión (Oriol Junqueras ERC) y otro en el exilio (Carles Puigdemont).

En su cuenta oficial de Twitter, Podemos ha difundido una pieza audiovisual que se inicia con el rótulo '¿Normalidad democrática?' y, a continuación, muestra imágenes de Juan Carlos I, del rapero Pablo Hasel con un titular periodístico de su ingreso en prisión o los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como su presidente Carlos Lesmes, para aludir al bloqueo de la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Para PODEMOS esto NO ES NORMAL. Para otros es la normalidad.Nosotros no nos conformamos.¿Y tú? pic.twitter.com/vhaDN1t5lm — PODEMOS (@PODEMOS) February 10, 2021

También aparece una imagen del ex tesorero del PP Luis Bárcenas, seguida de otra de un acto protagonizado por el expresidente popular Mariano Rajoy y la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, aludiendo así a las investigaciones sobre financiación irregular de esta formación.

Otro instante del vídeo muestra a varios ex políticos, entre ellos el expresidente Felipe González o el ex ministro Jordi Sevilla, con otro recorte de prensa sobre "puertas giratorias" y la presencia de ex cargos públicos en consejos de administración de empresas cotizadas. "Para Podemos esto no es normal. Para otros es la normalidad. Nosotros no nos conformamos. ¿Y tú?", transmite el partido en su mensaje en Twitter.

Críticas al Rey

Mientras, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha calificado de "cinismo" que el Rey Felipe VI dijera que había que garantizar la libertad de expresión cuando Hasel va a entrar en prisión por "criticar la presunta corrupción de su padre fugado".

"Felipe VI decía que había que garantizar la libertad de expresión a días de que Hasél entre en prisión por criticar la presunta corrupción de su padre fugado. Esto no es 'normalidad democrática'. Es cinismo, ha lanzado en Twitter tras adjuntar un momento de la intervención del monarca durante el acto de entrega ayer de los Premios APM de Periodismo de los años 2019 y 2020.