Rufián enreda la negociación de los presupuestos al situar a Borrell como moneda de cambio

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a agitar la actualidad política y la negociación presupuestaria al asegurar que Podemos le ofreció "la cabeza" del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, a cambio de su apoyo a los presupuestos que llegan la próxima semana al Congreso.

La revelación de Rufián al diario.es ha sido desmentida de forma inmediata y rotunda por la dirección de Podemos, que recalca que "es mentira", y Borrell no ha querido ni entrar en lo que ha calificado de "infrapolítica" a la que no hay que prestar atención.

Pero las dudas han sido inevitables y han favorecido la entrada en la polémica del resto de la oposición, sobre todo después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitiera en una entrevista con la Agencia Efe que Borrell podría ser un extraordinario candidato a las elecciones europeas.

Los encontronazos que Rufián ha mantenido con Borrell y el hecho de que el titular de Exteriores haya sido una de las figuras del Gobierno más cuestionadas por Podemos no han hecho más que alimentar la controversia.

A pesar del desmentido de Podemos, Rufián ha insistido en que la formación morada sondeó a ERC para saber si su voto a los presupuestos cambiaría si "presionaban para tumbar a Borrell". "Nosotros le dijimos que aquello no era House of Cards, que no queríamos tumbar a nadie y que ojalá el problema fuera Borrell. Sin más", ha explicado el diputado republicano después de asegurar que una de las personas que le lanzaron ese ofrecimiento le ha pedido expresamente que no haga público su nombre.

Podemos lo niega rotundamente

Desde el Gobierno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha dicho que quien tiene que dar explicaciones es Podemos y el partido de Pablo Iglesias vuelve a negar la mayor y atribuye las palabras de Rufián a sus ansias de "llamar la atención" con política "ficción".

"No sé con quién habla Rufián en los pasillos, pero le garantizo que Podemos no le ha ofrecido eso en ningún caso, lo que sí ha ofrecido al resto de las fuerzas políticas es que apoyen un acuerdo de presupuestos que sube el salario mínimo, recupera las ayudas a la dependencia y mejora la vida de millones de personas", decía la portavoz adjunta del grupo, Ione Belarra.

Tardà niega haber pedido la "cabeza de Borrell"

Ni siquiera el portavoz de ERC, Joan Tardà, tiene constancia de que haya existido ese ofrecimiento a Rufián. Tardà ha negado que su formación haya pedido la "cabeza de Borrell" ni ninguna otra a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado para 2019.

El resto de la oposición no ha dudado en dar crédito a las declaraciones de Rufián.

El PP está convencido de que esa conversación "existió" y que Podemos ofreció a ERC "la cabeza de Borrell", según ha dicho la portavoz popular, Dolors Montserrat, porque ha sido Pablo Iglesias desde su posición de "vicepresidente económico" quien ha pactado los presupuestos "en nombre de Sánchez, en una cárcel". "Ese es el precio que paga Sánchez", ha sentenciado Montserrat tras denunciar que "jamás había pasado una cosa tan denigrante" como que "unos comunistas estén pactando los presupuestos con los independentistas que quieren romper España".

A Ciudadanos tampoco le ha sorprendido. El diputado Toni Roldán no sabe si "las ansias de quedarse en el poder" de Sánchez "pasan por sacrificar a miembros" de su Ejecutivo, pero cree demostrado que "está dispuesto a conceder mucho" a los independentistas catalanes.

En el PSOE, por el contrario, le quitan cualquier credibilidad. Son "cosas propias del señor Rufián, que por desgracia en demasiadas ocasiones hace honor a su apellido", ha zanjado el portavoz socialista, Óscar Puente, tras subrayar que "Borrell tiene la cabeza sobre los hombros y la va a seguir teniendo duramente mucho tiempo".

Queda por desvelarse si la seguirá teniendo en la política nacional y en el Gobierno o si su próximo destino será el Parlamento Europeo.