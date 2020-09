Sánchez y Ayuso entierran el hacha de guerra

El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han enterrado este mediodía el hacha de guerra entre las administraciones al coincidir en reforzar su colaboración ante la lucha "epidemiológica, no ideológica", en la que ha dicho que están inmersas ambas administraciones.

Sánchez ha destacado esa coincidencia con Ayuso en su comparecencia conjunta tras la reunión que ambos han mantenido y en la que han acordado la creación de un Grupo Covid-19 integrado por ambas administraciones que se reunirá semanalmente con el objetivo de coordinar y planificar las respuestas contra la pandemia.

Este grupo, que funcionará bajo un principio de coordinación, "nunca de jerarquía", ha anunciado que empezará a funcionar "de inmediato, esta misma tarde" con el objetivo de hacer frente a una pandemia.

Una pandemia ante la que ha dicho que se contemplan "otros escenarios" en función de su evolución, aunque ha dejado claro que no ha ofrecido declarar el "estado de alarma" en la comunidad, sino que deben ser los presidentes autonómicos quienes lo soliciten.

El presidente del Gobierno ha calificado de "fructífera, constructiva y positiva" su reunión con Ayuso y he reiterado que ha acudido a la sede del Ejecutivo madrileño para ayudar y colaborar, no para tutelar, enjuiciar o evaluar ni suplantar a una administración que tiene sus facultades reconocidas en la ley y la Constitución.

Ha insistido en que sólo unidos se vencerá al virus y que es posible doblegar la segunda curva de contagios del Covid-19. "Unidos lo vamos a lograr antes que después", ha recalcado antes de reiterar su llamada a cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias para mantener a raya al coronavirus y hacer un llamamiento especial para ello a los más jóvenes.

Sánchez ha advertido de que la segunda ola que está viviendo España "no es un juego", por lo que ha reclamado a todos los ciudadanos que cumplan con las medidas sanitarias contra el virus para evitar que sigan aumentando los contagios.

"Esto no es un juego. Estamos ante una segunda ola que tiene distintas características a la primera ola, es menos veloz y letal, pero continúa siendo muy peligrosa. Por eso, todos debemos seguir las reglas básicas para ser un vector de contención del virus"

Ayuso hará "lo que sea" frente a la pandemia

Díaz Ayuso ha asegurado que hará "lo que sea" para frenar la pandemia en la autonomía aunque ha manifestado que declarar el estado de alarma sería "la muerte" para la autonomía.

"Yo no tengo ningún ego. Yo haría cualquier cosa porque esto acabara, haría lo que fuera, no tengo otro interés, no hago otra cosa en la vida, que intentar acabar con esto con los recursos que tenemos", ha declarado, en la rueda de prensa que ha ofrecido conjuntamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras reunirse durante casi dos horas.

Ayuso ha desvelado que ambos dirigentes han hablado de "surcar las adversidades" sin tener que llegar a un estado de alarma, del que no han hablado en cuanto a "su aplicación ahora mismo".

Así, ha incidido en que hará "lo que sea" pero no cree que un confinamiento y un estado de alarma sea "ni muchísimo menos" llegar al estado de alarma y a confinamientos. "Eso es la muerte para nuestra Comunidad", ha sentenciado.