Tamames quiere invitar a cenar a Sánchez antes de la moción de censura promovida por Vox

El economista Ramón Tamames, quien prepara su intervención como candidato en una moción de censura aunque aún no ha confirmado a Vox su aceptación, indicó a Efe que piensa invitar a cenar o a comer en su casa antes de la sesión parlamentaria a quien podría relevar como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pienso invitarle a cenar o a comer en casa, para conocernos antes de la sesión. Me parece que es lo normal en personas civilizadas, y el presidente lo es, indudablemente", expone Tamames en una entrevista con Efe en su domicilio madrileño, en la que subraya que la decisión no está tomada, pero no usa el condicional como tiempo verbal en sus referencias a la moción.

Tamames, doctor en Economía de 89 años que fue diputado por el PCE, cofundador de IU y luego colaborador de Adolfo Suárez en el CDS, se reunirá mañana con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y tras ese encuentro espera "tener ya la luz para decidir el sí o el no" de su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Dice no conocer personalmente a Sánchez, aunque sí se han "carteado alguna vez", y cree que su "obligación como ciudadano" es tratar de que se conozcan mejor con anterioridad; por eso, le invitará a comer en el ático donde recibe a periodistas y a "la intelectualidad" y donde han almorzado Albert Rivera o Alberto Núñez Feijóo.

Tamames discrepa con Abascal en que Sánchez sea un presidente ilegítimo, al haber sido elegido constitucionalmente, por "más de 175 diputados". Además, cree que el Estado autonómico "ya es para siempre", en contra de la aspiración de Vox, aunque reconoce que con la descentralización competencial en la Constitución "nos pasamos un pelín de rosca".