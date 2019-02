Torrent denuncia una “persecución enfermiza” a los presos por el amarillo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este lunes que los presos por el referéndum del 1-O sufren una “persecución ideológica enfermiza” y ha acusado a Instituciones Penitenciarias de haber requisado en la cárcel de Soto del Real todo tipo de prendas y objetos de color amarillo.

Torrent acudió a la prisión de Soto del Real, a donde fueron trasladados la semana pasada el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva, así como el ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y diputado de JxCat Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Jordi Cuixart, a la espera del juicio por promover y organizar el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Tras la visita, que duró más de una hora, aseguró, en declaraciones a los medios, que están “sometidos” a “una persecución ideológica y obsesión” que es “absurda e indigna” porque se les “limitan y prohíben” enseres personales como prendas de vestir amarillas, fotos de familiares con lazos del mismo color, algún objeto decorativo e incluso una edición de la revista El Jueves. “Hasta este nivel enfermizo de obsesión llega la voluntad de censurar una idea política”, expresó Torrent, quien agregó que se les ha requisado “con el argumento de que son símbolos partidistas e ideológicos”.

Asimismo, según el presidente del Parlament, los presos por el procés se encuentran recluidos en “unas condiciones extremas de frío” ya que “no funciona”, dijo, la calefacción en los módulos.

Mientras, el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha exigido este lunes que los presos independentistas no gocen de “privilegios” como, en su opinión, ha ocurrido en la cárcel catalana de Lledoners por ser “amigos” de los socios de Pedro Sánchez.

Por otra parte, la Unión de Oficiales de la Guardia civil ha remitido una carta al president, Quim Torra, en la que censura su exigencia de expulsar al agente que grabó y difundió un vídeo durante el traslado de los presos independentistas desde Cataluña a Madrid.