Unión en Génova frente a Sánchez

La dirección nacional del PP ha logrado implicar a todo el partido y unir a las dos almas de la formación en la campaña electoral, que ven como la "primera etapa" para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Así, los ex presidentes José María Aznar y Mariano Rajoy tendrán un papel activo, pero también la ex portavoz del grupo Cayetana Álvarez de Toledo. Además, esta semana ha reaparecido la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en Valladolid.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya escenificó unidad en la Intermunicipal de febrero, donde reunió a Aznar y Rajoy, tras años distanciados. Allí firmaron la paz y se pusieron a su disposición porque, según coincidieron, hay que "cambiar el rumbo de España".

"En el PP estamos todos unidos y ahora toca el siguiente paso, que es unir a nuestro país", proclamó Feijóo, quien estos meses ha presumido de esa unidad interna, que ve clave para ganar el 28M y, después, dar el salto a la Moncloa.

Contraste

Génova quiere presumir en campaña de un PP "unido" frente a la "espantada" de barones socialistas en los actos con Sánchez como, a su entender, se visualizó hace dos semanas en la convención municipal que el PSOE organizó también en la capital de Turia.

"Tenemos unidad interna y paz", resaltan fuentes populares, donde aluden a las batallas internas y cruce de reproches a los que se enfrentan los líderes de los rivales, como ha ocurrido estas semanas "con Macarena Olona, Begoña Villacís o Alfonso Guerra".

A la espera de cerrar los mítines, los ex presidentes visitarán varias comunidades. Ya tienen actos en Madrid con Isabel Díaz Ayuso, en Castilla-La Mancha con Paco Núñez, en Murcia con Fernando López Miras, y en la Comunidad Valenciana con Carlos Mazón.

Así, fuentes del PP indican que Rajoy prevé ir a Albacete hoy, donde también visitará Caudete y Almansa; el día 8 de mayo acudirá a Castellón y también compartirá un acto con Ayuso en Madrid. Estas semanas, ya ha ha tenido actos con candidatos en Los Llanos de Aridane (La Palma), Torrent (Valencia) o Telde (Gran Canaria).

Vuelve Sáenz de Santamaría

También Aznar tendrá una intensa agenda. El 5 de mayo estará en Torre Pacheco (Murcia), el 19 de mayo visitará Cuenca, y también prevé arropar a Ayuso.

Álvarez de Toledo, diputada por Barcelona, también se implicará en campaña con actos, no solo en Cataluña sino también en Madrid y Navarra.

La ex portavoz viaja hoy a Pamplona para apoyar a Carlos Adanero, candidato a la alcaldía y al que ha elogiado varias veces. "Navarra y España necesitan políticos como Sayas y Adanero", dijo asegurando que son "dique de contención en defensa de la autonomía navarra y la unidad de España".

Sáenz de Santamaría, alejada de la actualidad política, ha reaparecido esta semana para apoyar al candidato del PP de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien agradeció el respaldo de una persona que "lo dio todo por España en un momento complicado" y "difícil".