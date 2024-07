El acuerdo entre PSC y ERC prevé una financiación singular para Cataluña en 2025 sin usar el término concierto

El preacuerdo entre PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa como presidente catalán prevé que Gobierno y Generalitat concreten el nuevo sistema de financiación "singular" para Cataluña en una comisión bilateral prevista para el primer semestre de 2025, si bien no usa el término concierto económico para definirlo.

Así lo prevé el texto del acuerdo, dado a conocer este martes por ERC y que está pendiente todavía del aval de la militancia republicana, un documento de 25 páginas en el cual tampoco se precisa qué cuota de solidaridad correspondería a Cataluña ni se explicita que la autonomía vaya a salir del régimen común, aunque sí se hace referencia a acometer "las modificaciones que correspondan de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca)".

Documento Acuerdo de investidura entre el Partido de los Socialistas de Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya Descargar

El documento, no obstante, sí subraya que la solidaridad "debe estar limitada por el principio de ordinalidad", y deja claro que la Generalitat gestionará, recaudará, liquidará e inspeccionará todos los impuestos soportados en Cataluña y aumentará sustancialmente su capacidad normativa en coordinación con el Estado y la UE.

PSC y ERC aseguran en el texto que ese consenso respecto a la financiación nace del amplio consenso generado en el Parlament en 2005, cuando se aprobó la propuesta de reforma del Estatut.

"No se trata de reformar el modelo de financiación común, sino de cambiarlo bajo un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad", añaden.

Modificación de la Lofca

Además de "formalizar el acuerdo durante el primer semestre de 2025" en una comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat en la que se abordará el modelo de financiación, el texto asegura que en 2025 habrá que "impulsar los acuerdos a los cuales se llegue" en esa comisión, "a través de las modificaciones legislativas necesarias", y que serían aprobados luego por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat.

En esta línea, el pacto dice que se impulsarán "las modificaciones que correspondan de la Lofca, de la ley de financiación de las comunidades autónomas y de la ley de cesión de tributos a Cataluña que sean necesarias para la implementación de estos objetivos", entre ellos el de que Cataluña gestione todos los impuestos.

No obstante, no hay mención en el acuerdo a que Cataluña abandone el régimen común de financiación, aunque sí a que la financiación de Cataluña "debe respetar el principio de ordinalidad" y a que si esa premisa no se respeta en 2025 se requerirán "medidas compensatorias".

En este punto, la Generalitat denunció hace unos días que en 2022 fue la tercera mayor comunidad en aportación al sistema, la décima en recepción de recursos per cápita, y la penúltima si se tiene en cuenta el coste de la vida.

Solidaridad "explícita" y Hacienda catalana

Aunque el documento no detalla qué cuota de solidaridad tendrá la financiación singular, ERC y PSC garantizan que Cataluña seguirá contribuyendo a la solidaridad territorial.

En esta línea, precisan que la aportación catalana a las finanzas del Estado quedará integrada por el coste de los servicios que el Estado presta en Cataluña y por una aportación a la solidaridad que aseguran que será "explícita" y que se debe reflejar "de manera transparente", para que se sepa qué recursos recibe y cuántos aporta Cataluña.

Asimismo, el documento asegura que para poner en marcha este nuevo modelo de financiación singular "es imprescindible que el desarrollo de la hacienda catalana -concretada a través de la Agencia Tributaria de Cataluña- sea una prioridad".

La asunción paulatina de la gestión de todos los tributos soportados en Cataluña requerirá "el traspaso de medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos", asegura el pacto, sin entrar en más detalles.

IRPF, a partir de 2026

PSC y ERC acuerdan también que el espacio fiscal propio de Cataluña arrancará ya en 2025 con propuestas para que la Generalitat tenga competencias sobre la recaudación del IVA de las pymes y para que Cataluña pueda "decidir" sobre la aplicación del IVA a los arrendamientos turísticos en su territorio o en parte.

"El primer tributo en el cual se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF", asegura el acuerdo, que añade que las comisiones entre ambas partes -la bilateral y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos- adoptarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución "a lo largo de 2026".

El pacto también prevé que para hacer frente al déficit de inversiones en Cataluña y a la baja ejecución de las inversiones previstas se creará un consorcio paritario entre el Estado y la Generalitat para supervisar su gestión y ejecución.