El colchón de Pedro Sánchez

Hay padres y madres que les dicen a sus hijos que no salten en la cama, pero no ha habido este miércoles ni padres ni madres que les digan a los diputados que no salten en la de Pedro Sánchez. En la penúltima sesión de control que ha vivido la Cámara esta legislatura, ha aparecido un elemento nuevo para el ambiente preelectoral del 28-A: el colchón del presidente en La Moncloa.

Lo ha provocado el libro autobiográfico que salió a la venta este martes y del que ya se conocen numerosos pasajes, como el cambio de colchón al poco de llegar al palacio presidencial.

El "Decíamos ayer" de Fray Luis de León y no San Juan de la Cruz

El líder del PP, Pablo Casado, no ha esperado ni un minuto para referirse a otro momento de Manual de resistencia, que así se llama el libro. Es la mención equivocada al "Decíamos ayer" que pronunció Fray Luis de León y no San Juan de la Cruz, como en el texto se dice.

Esto se lo voy a copiar a Sanchez Castejon. "como decíamos ayer"... pic.twitter.com/wHeiEskq0n — Pinar (@Pinar49569860) 19 de febrero de 2019

El colchón, o la mudanza del colchón, se convirtió después en munición electoral del presidente del PP: "Empaquete el colchón porque lo sacarán de Moncloa dentro de dos meses".

"Qué nivel, señor Casado", le ha espetado Sánchez en la réplica, antes de asegurar: "Ha traído usted aquí el insulto y la mentira". "La lengua corta del insulto", otra expresión de Sánchez, "la crispación" del PP, "las mentiras" del Gobierno... Todo ello ha sido parte del menú de este miércoles en el Congreso, parecido al que el martes se ofreció en el Senado.

No ha faltado el Falcon

Plato del menú ha sido también el Falcon, el avión presidencial que ha volado sobre el hemiciclo como en esta afirmación de la diputada popular María Dolores Marcos dirigida al ministro de Fomento, José Luis Ábalos: "Usted cree que España se gobierna subido en el Falcon dando vueltas por el mundo, a miles de kilómetros, con una nube en los ojos; ya sabe el dicho: cuanto más alto se sube, más dura será la caída". La pregunta al ministro ha sido sobre el ferrocarril en Extremadura.

Más saltos sobre el colchón

De vuelta al colchón de Sánchez, la parlamentaria Carolina España, también del PP, ha pedido a los miembros del Gobierno que se dediquen a "cambiar los colchones" o a "viajar en el Falcon". Su pregunta pedía a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, una opinión sobre los datos de empleo de enero.

Pero vamos a ver: si Rajoy donó su colchón a ina ONG, como se dice en esta noticia, ¿qué colchon fue el que dice Sánchez que cambió en su primera decisión como Presidente? ¿O es que ha plagiado también esta anécdota de algún otro sitio?https://t.co/fh3ytOq0Hm — Carlos Vidal Prado (@carlosvidalp) 19 de febrero de 2019

Cualquier excusa es buena para saltar en el colchón de Sánchez, más en esta fase precampaña de la precampaña. Ahora bien, en los pasillos, las respuestas a las preguntas sobre el libro casi dan para escribir otro.

La responsable de Comunicación del PP, Marta González, ha comentado que es un ejemplo de la "soberbia y vanidad" de Sánchez, en tanto que Carlos Floriano, del mismo partido, ha considerado que "describe al personaje perfectamente".

Más propio de "una estrella de la tele o de un influencer"

Y ahora la ironía y el humor. La diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, preguntada por la anécdota del colchón, ha afirmado que espera que "duerma bien" el presidente; Fernando Martínez Maillo (PP) ha situado el nivel de lo que se sabe del libro "por debajo de Barrio Sésamo" y Juan Carlos Girauta (Cs) cree que Manual de resistencia parece más propio de "una estrella de la tele o de un influencer".

Además de la ironía, si no la mofa, ha habido prudencia, la de quienes no lo han leído, cosa que han reconocido casi todos, aunque no todos son tan prudentes. Quizá lo más conveniente en estos casos sea usar la máxima de Alicia Sánchez Camacho, expresada en el hemiciclo: "Yo duermo en Pikolín". Y punto.