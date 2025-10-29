En directo el primer aniversario de la dana de Valencia: Sánchez evita responder a los ataques de Feijóo en el Congreso

Los nombres de las 237 personas fallecidas en la dana de Valencia del pasado 29 de octubre, de la que hoy se cumple un año, se escucharán este miércoles en el funeral de Estado que se celebrará con motivo del primer aniversario de la tragedia, en el que también se guardará un minuto de silencio en su memoria y los reyes les dedicarán una ofrenda floral.

El acto de homenaje comenzará a las 18:00 en el interior del Museo de las Ciencias, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, presidido por los Reyes y con la asistencia de todo el Gobierno de España, encabezado por el presidente, Pedro Sánchez; todo el Gobierno valenciano, con el presidente Carlos Mazón al frente, pese a la oposición de los familiares de las víctimas, que también estarán presentes.