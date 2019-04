Ciudadanos resalta que es el partido de los autónomos y los emprendedores

“Los autónomos crean dos de cada tres puestos de trabajo, por eso cuando Albert Rivera sea presidente de España vamos cuidarlos y a facilitarles la vida”, así de contundente se ha mostrado el número uno de Ciudadanos al Congreso, Marcial Gómez quien ha asegurado que “Cs es el partido de los autónomos y los emprendedores, y en el futuro gobierno de España liderado por Ciudadanos habrá gente que conozca de verdad los problemas de los autónomos”.

En esta legislatura, ha recordado Gómez Balsera “hemos conseguido poner en marcha reformas que benefician a los casi 53.000 autónomos cordobeses”, pero ha aclarado que “vamos a ser ambiciosos y a seguir mejorando su vida, para que puedan seguir creando empleo y riqueza en una provincia como la de Córdoba”.

Para el cabeza de lista por Córdoba, “los autónomos sufren lo peor de ser empresario y lo peor de ser trabajador; tienen que levantar la persiana, pagar impuestos y exponerse a todos los riesgos. Por eso es de justicia hacerles la vida más fácil”.

En relación a las medidas que Ciudadanos lleva en su programa electoral Gómez Balsera ha detallado que “con Cs en el Gobierno la tarifa plana de 50 euros que ya conseguimos la ampliaremos hasta 24 meses, que es extender a España lo que ya hemos conseguido en Andalucía”, además de “ayudar a la conciliación familiar y laboral de los autónomos y a fomentar la natalidad”. Para conseguir esa conciliación ha explicado el candidato naranja “los autónomos que sean padres o madres no pagarán las cuotas durante dos años y las mujeres autónomas del sector primario solo pagarán 30 euros de cuota”.

Asimismo, ha comentado que “los autónomos que no lleguen al salario mínimo no tendrán que pagar la cuota hasta que vuelva a ingresar por encima del SMI” y seguiremos apostando porque “los autónomos no tengan que volver a ingresar un solo euro de IVA de facturas que no hayan cobrado”.

Por último, Gómez Balsera ha señalado que “vamos a implantar un sistema de Papeles Cero para que la administración deje de ser un enemigo y sea un aliado. Es absurdo pedir a los emprendedores papeles que la administración ya tiene”.