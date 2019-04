Cortés dice que será “el diputado más cercano a los onubenses”

El cabeza de lista del PP onubense al Congreso, Juan José Cortés, mostró ayer su “total compromiso” con Huelva y aseguró que será “el diputado más cercano a todos los onubenses”. Lo dijo durante un acto electoral celebrado en el Torrejón, concretamente en la Fundación Valdocco, ubicada a escasos metros de donde vive.

Cortés, quien insistió en que seguirá viviendo en la barriada onubense si sale elegido diputado nacional, señaló que “mientras toda Huelva sabe dónde encontrarme, hay otros candidatos al Congreso que nadie los conoce o ni siquiera son de aquí”.

“Los onubenses conocen mis virtudes y también mis defectos, pero todos saben que si les hace falta mi ayuda pueden encontrarme aquí, en El Torrejón”, incidió, antes de afirmar que “una persona de Madrid no va a defender Huelva como lo puedo hacer yo, que he peleado durante once años por la prisión permanente revisable y ahora voy a dejarme igualmente la piel por mi gente de Huelva”.

El candidato también se refirió a los “alarmantes” datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año, unas cifras que “dejan 4.300 parados más que hace un año en la provincia y sitúan a Huelva como la segunda de toda Andalucía con la tasa de desempleo más alta”.

En este sentido, aseveró que con Sánchez y el PSOE “vamos en camino de sufrir el mismo paro que durante los peores años de la crisis económica, cuando los jubilados tenían que acoger a sus hijos y a sus nietos porque no tenían trabajo para pagar la hipoteca”.

Cortés también se refirió al anuncio del Ministerio de Fomento sobre la adjudicación de obras de rehabilitación en la línea Huelva-Sevilla. Al respecto, recriminó al PSOE que “otra vez” anuncie supuestas inversiones en vísperas de unas elecciones “que luego nunca se cumplen, como los puentes a Punta Umbría o la llegada de nuevas locomotoras para el Alvia”.