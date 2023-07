Feijóo aspira a hacerse un 'juanma moreno' si Vox le deja

Juanma Moreno llevó a José Luis Sanz de la mano a la Alcaldía de Sevilla, esto es algo que reconocen en el PP, el presidente de la Junta paseó con él por Triana, por Pino Montano y por el Este, y este viernes ha hecho lo mismo con Alberto Núñez Feijóo, el candidato popular a la presidencia del Gobierno. Pero no es eso lo que Feijóo busca de Moreno, no es un cicerone que le lleve por la calle San Jacinto de Triana hasta los pájaros adobados del Ruperto, lo que el dirigente gallego necesita es que muchos electores socialistas le voten a él para impedir que tenga que gobernar en coalición con Vox, eso es un 'juanma moreno'.

A diferencia de Pedro Sánchez, que no regresará en campaña a Andalucía, Feijóo ha estado este viernes en Sevilla y la próxima semana viajará a Cádiz, después del cara a cara en Atresmedia. Sánchez, sin embargo, ha presentado el programa electoral del PSOE a media mañana, y ya no tendrá ningún acto hasta que el lunes a las 20:00 horas comience el debate en Antena 3 y La Sexta, moderado por los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor. Son casi cuatro días para preparar un cara a cara.

La campaña de defensa de Pedro Sánchez le está resultando, el PSOE sigue en el segundo puesto, pero no pierde apoyos. Si lo comparamos con las elecciones andaluzas de junio de 2022, la izquierda española sí se está movilizando en esta campaña, en Andalucía ni existió, todo se confió a que Juanma Moreno obtuviera 55 escaños para liberarse de Vox, de Macarena Olona y de las derivas ideológicas del partido de Santiago Abascal. Los acuerdos de Vox con el PP en varias comunidades, la negación de la violencia de género, las primeras censuras culturales y la campaña de Desokupa conmueven al votante progresista, pero habrá que ver en qué sentido.

Con Juanma Moreno, la izquierda andaluza no se movilizó y venía de gobernar cuatro años, eso no ocurre con Feijóo

El programa de Vox, que se ha presentado también este viernes, incluye la derogación de las leyes de eutanasia, aborto, violencia de género, trans y cambio climático, y propone que España se salga de los Acuerdos de París para paliar el calentamiento global. Además, contempla una devolución de competencias autonómicas al Gobierno central y el veto parental en los colegios.

Alberto Núñez Feijóo no es Juanma Moreno. Cuando votantes progresistas y una parte importante de los sindicatos optaron por apoyar al presidente de la Junta en junio, lo conocían de una gestión de cuatro años. Juanma Moreno estaba testado, era dialogante, no había atacado a la sanidad pública, no había privatizado empresas, se había hecho hasta andalucista, no era un problema para ningún sector andaluz. Eso no ocurre con Feijóo, no es que no sea moderado, es que no viene de gobernar al país durante los últimos cuatro años.

Por otra parte, Andalucía aporta 61 escaños al Congreso, y el PP intenta llegar al objetivo de conseguir 30, una cifra parecida a la de Mariano Rajoy en 2011.

Algunas casas de sondeo calculan que hay un millón de electores socialistas que dudan qué votar, si PP o PSOE, aunque algunos expertos consultados rebajan esta cifra hasta la mitad, es una incógnita, pero lo que sí aparece en todas las transferencias de voto de las encuestas es que hay un trasvase del entorno del 8% de anteriores electores de Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo.

Pero esa cifra es insuficiente, con menos de 150 diputados, Alberto Núñez Feijóo deberá contar con ministros de Vox en su Gobierno. Feijóo sólo evitará a Abascal si comienza a superar los 160 escaños, a partir de donde es posible que obtenga más escaños que el conjunto de las izquierdas.

Pedro Sánchez ha presentado este viernes el programa electoral del PSOE, incluye la gratuidad del transporte urbano para los menores de 24 años y la de las matrículas de la universidad y la FP superior para los alumnos que aprueben a la primera. Hay cierto optimismo recobrado en el PSOE, hasta el punto de que el candidato socialista ha comenzado a solicitar el voto no sólo a los electores del PSOE: "Pido el voto para el Partido Socialista. Pido el voto a quienes siempre han confiado en el PSOE. Pero en esta contienda necesitamos a muchos más apoyos. Por eso, con todo el respeto hacia otros partidos, pido el voto de la España urbana y la España rural. Pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas. Pido el voto incluso de quienes han votado al PP y se sienten avergonzados por los pactos de Feijoo con Abascal".

"Sé que muchos piensan diferente a nosotros en algunas cuestiones. Pero a todos y a todas nos une lo más importante: y es que España avance y no retroceda. Lo sé, soy muy consciente de que podemos pensar diferente, pero cuanto más fuerte sea el apoyo al PSOE más dura será la derrota de quienes defienden el retroceso de España”, ha dicho Sánchez en un acto en Madrid donde ha estado acompañado de los cabezas de lista de todas las provincias.