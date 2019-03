El Gobierno considera un "retroceso en el túnel del tiempo" la propuesta del PP sobre adopción

"Obedece a un acto implícito de tratar de cosificar a la mujer y al migrante; no entiendo que no se pueda llegar a esa conclusión salvo que no se tenga una idea muy clara de lo que son los derechos de la mujer como derechos humanos y los derechos del migrante como derechos humanos", ha añadido Marlaska.

Maroto: "Proponemos lo contrario de lo que se nos acusa"

El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, ha asegurado este juves que su partido propone "lo contrario" de lo que se le "acusa" sobre las mujeres inmigrantes embarazadas que quieren dar su hijo en adopción, ya que plantea que esta decisión "no sirva para iniciar un proceso de expulsión" y se proteja al menor y la mujer. En declaraciones a Efe, Maroto ha explicado que el presidente del PP, Pablo Casado, "es primero persona y luego político" y, por eso, propone medidas para que una mujer embarazada que se encuentra en situación irregular en España "no tenga miedo de dar sus datos cuando quiere dar a su hijo en adopción porque eso pueda suponer que la pillen y le echen del país". "Por razones humanitarias y de protección del menor y de la mujer decimos que este proceso no sirva para iniciar un trámite de expulsión", ha afirmado Maroto, quien puntualiza que "esto no cambia la situación irregular de esa mujer, ni cambia nada". Maroto ha recriminado a ciertos "personajes de izquierda", como el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, que digan que el PP propone "sacar los niños a las madres inmigrantes para dárselos a las españolas", algo que sería "no tener alma", y que además es mentira y está basado en noticias "inexactas". Ese tipo de iniciativa "no se ha pronunciado nunca por parte del PP", según Maroto. "Estamos diciendo lo contrario de lo que se nos acusa", ha afirmado, porque su partido lo que quiere es evitar que "una mujer embarazada en situación irregular tenga miedo" a dar a su hijo en adopción.