Moreno quiere evitar un “resultado decoroso” que avale a Pedro Sánchez

En su segundo acto en Triana en tres días y con la campaña electoral agonizando, Juanma Moreno ha hecho un llamamiento para impedir que Pedro Sánchez consiga un “resultado decoroso no una victoria” que pueda interpretar como “un aval a las políticas en Andalucía y el España”. Era una petición que ha sonado a ruego, “para que luego nadie me venga a quejarse todo el tiempo de lo mal que están las cosas; la única manera que hay de evitarlo, es salir el domingo a votar”.

El líder de los populares andaluces se ha volcado durante estas últimas dos semanas, con hasta dos actos diarios. Es consciente de lo que se juega y ayer volvió a insistir en conseguir completar “un ciclo completo” de victorias electorales en Andalucía. Ayer fue más allá y lo calificó de “mágico y maravilloso”. Sabe que de lograrlo, daría un golpe de autoridad y, al mismo tiempo, dejaría al secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, en una situación más que comprometida.

Si en el acto en la plaza de San Gonzalo se podría haber celebrado un Consejo de Gobierno y una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PP-A, en el de hoy, Jorge Paradela, Patricia del Pozo y Antonio Sanz completaban la nómina de consejeros a acompañar al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, (posiblemente nunca ha estado tan reivindicado por su partido como en estos últimos tres días), al presidente de los populares sevillanos, Ricardo Sánchez y a los dos candidatos en los primeros puestos de la lista popular, Carmen Crespo y Juan Ignacio Zoido.

Pocos mensajes originales en unos líderes víctimas del agotamiento. Moreno sí ha querido pedir el apoyo para “seguir liderando una Andalucía de éxito”, para lo que recordó las cifras del paro, exportaciones y creación de empresas como los logros más trascendentes.

También se ha detenido en el acto que Pedro Sánchez protagonizó en Benalmádena horas después de conocerse la investigación a su mujer, con la que se presentó en la localidad malagueña. “La verdad es que flipé”, aseguró Moreno; “primero por utilizar lemas de la Guerra Civil (No pasarán), de hace 80 años cuando el resto de la sociedad lo hemos superado”. La segunda por los halagos a Magdalena Álvarez, “condenada por el caso de los ERE que no digo que se esconda, pero desde luego no puede ser el modelo de nada”. A juicio del presidente de los populares andaluces, esa “sobreactuación” dio como resultado “un disparate colosal”. “¿Queréis de verdad, viendo lo que estamos viendo, darle un aval a las políticas que está haciendo Sánchez con España, de mentiras, de irregularidades, de corrupción?”, preguntó Moreno, que acto seguido ha señalado que la manera de evitar eso es la movilización del voto y el apoyo al PP.

“No soy capaz de encontrar las palabras adecuadas para entender o describir la actuación del Gobierno a lo largo de estos últimos meses”, ha reconocido Moreno, aunque se ha empeñado en hacerlo. Así, se ha referido a la ley de amnistía, hecha para que “Sánchez se mantenga en el poder” y que supone amnistiar a todos aquellos que han sido “juzgados y condenados por el delito probablemente más complicado en términos de convivencia y de concordia, que es superar nuestro marco de convivencia, que es la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía”.