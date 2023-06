Nadia Calviño espera que los españoles apoyen “masivamente” la acción del Gobierno el 23J

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha augurado que los ciudadanos apoyarán "masivamente" la acción del Ejecutivo en las elecciones generales del 23 de julio, y ha destacado que el balance de la coalición con Unidas Podemos es "positivo" pese a las "discrepancias".

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de la Junta de Protectores del Teatro Real, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha expresado su deseo de culminar en la próxima legislatura "la modernización en clave verde y digital para tener la mejor España en un futuro".

"Por eso confío en que los ciudadanos van a confiar y apoyar masivamente la acción de nuestro Gobierno", ha dicho Calviño, que asegura que los españoles son conscientes del compromiso del Ejecutivo "con el bienestar general y el interés común".

Unidas Podemos

Además, ha subrayado que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se salda con un "balance positivo" a pesar de "discrepancias o decisiones en las que no existe unidad total". Preguntada por la decisión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de no concurrir a las generales, Calviño ha declinado opinar sobre las listas electorales de otros partidos.

Por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno y ministra socialista Carmen Calvo, que también ha asistido a la reunión, ha apoyado el adelanto electoral, con el que considera que Pedro Sánchez "ha hecho un uso democrático y oportuno" de su competencia después de los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

Calvo ha preferido no opinar sobre la agrupación de los partidos a la izquierda del PSOE en el Movimiento Sumar, aunque ha asegurado que "ellos conocen muy bien sus errores" y espera que no los cometan. "No formamos parte de esa idea que alguien saco el otro día de un frente amplio, nosotros somos el PSOE", ha concluido.