¿Quién ha ganado el debate? ¿La Estrella Galicia o la Mahou?

El día después del debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo lleva una pregunta adosada: ¿Quién lo ganó?

Sobre el plató, el encuentro quedó en tablas, igualados a puntapiés, ninguno de ellos quedó noqueado. A gusto del espectador, a algunos les gustará más la Mahou, a otros, la Estrella Galicia. El voto prefijado no va a cambiar después del debate; por cierto, el menos visto de los celebrados desde 1993.

Sin embargo, Feijóo es el vencedor en el cómputo general de la campaña electoral. Pedro Sánchez, que se tomó cuatro días para prepararlo, no pudo con el candidato popular, que a veces se comportó como un presidente del Gobierno. No hay golpe de timón en la campaña. Por otra parte, Feijóo logró no transmitir miedo hacia un posible Gobierno de coalición con Vox. Se cuidó de no molestar a Vox ni a sus votantes, se zafó de las preguntas y, sólo al final, aseguró que "los extremos no saben gobernar".