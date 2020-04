El estado de alarma por el coronavirus se alargará hasta el 9 de mayo pero los niños podrán salir

Hasta el 9 de mayo incluido. El estado de alarma por el coronavirus se extenderá por quince días más. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a pedir al Congreso una nueva prórroga de las medidas de restricción que durará hasta el 9 de mayo. Pero a partir del 27 de abril, el confinamiento será más liviano. Sánchez ha anunciado que a los niños se les dejará salir de las casas a partir de ese lunes. Habrá más cambios, pero el jefe del Ejecutivo no ha querido detallarlas, durante un nuevo discurso televisivo, porque está a la espera de los informes que le envían de modo periódico los científicos que le asesoran.

En principio, se dejarán esas horas de salida a los niños hasta los 12 años, pero puede haber cambios. No se contempla para ese día que la gente pueda salir para hacer deporte, que es algo que sí se permite en otros países afectados. "España es de los primeros países que comenzará la desescalada, no va a ser sencillo, por eso pido unidad política y también será necesario el asesoramiento científico que nos están dando los expertos de modo altruista", ha dicho Sánchez.

La fecha del 27 de abril es el inicio de la desescalada, a partir de ese momento comenzarán a relajarse las medidas que han incluido el encierro de la población y dos semanas de hibernación económica. El plan -ha remarcado Sánchez- aún no está escrito, por tanto no hay una previsión de cuánto tiempo durará esta fase de vuelta a "una nueva normalidad". Lo que sí ha dejado claro es que el mes de mayo es el mes de la transición. Todo dependerá de cómo evolucionen los contagios en estas cuatro semanas.

Desescalada por provincias

La desescalada será por territorios. No habrá "una respuesta homogénea, será asimétrica, pero no tiene por qué ser una comunidad ni una provincia". El Gobierno, por tanto, asume que la extensión de la pandemia es distinta según las provincias y las ciudades, por lo que aquellas con tasas más bajas se verán beneficiadas. El presidente del Gobierno ha explicado que adoptará las medidas de acuerdo con los líderes autonómicos, pero el criterio de desescalada no es el de la comunidad, puede ser por provincias, comarcas y ciudades.

Hay territorios en España donde apenas hay contagios en los últimos días. En la isla de La Gomera, por ejemplo, llevan tres días sin casos. En Andalucía, que de por sí tiene una tasa de incidencia baja, provincias como Almería y Huelva aún se encuentran en mejor situación. Sánchez ha subrayado que la autonomía no va a ser el criterio de diferenciación.

Por lo que ha explicado Pedro Sánchez, el plan va a ser complejo, cada territorio irá evolucionado en función de los índices y tampoco se descartan situaciones de rerversibilidad. El presidente hablará este domingo con los líderes autonómicos, algunos de los cuales, como el de Canarias, ya había solicitado que el archipiélago tuviese un plan diferenciado. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, había asegurado esta semana que Andalucía no quiere esa descalada asimétrica, aunque la disparidad de las tasas sí aconsejan ese trato asimétrico.

Mascarillas, con precios intervenidos

El Gobierno aprobará este domingo una orden para intervenir el precio de las mascarillas. Sanidad aconsejó la semana pasada el uso de este tipo mascarillas para aquellos que han vuelto al trabajo y tienen que viajar en transporte público. Sin embargo, no están llegando a las farmacias y muchas de ellas vende a precios muy altos, porque hay mucha especulación en el mercado. Ante ello, el Ejecutivo aprobará la intervención de los precios.

Las mascarillas de tipo quirúrgico, cuyo uso por unidad no debe durar más de cuatro horas, se están vendiendo a precios cercanos a los dos euros, cuando antes de la pandemia no llegaban a los 25 céntimos.

Los seis requisitos de la OMS para levantar el confinamiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido seis requisitos esenciales que todo país que quiera salir de la cuarentena debe cumplir para continuar conteniendo la expansión del coronavirus. España, por el momento, sólo cumple uno. Ahora que el estado de alarma se prorrogará hasta el 10 de mayo, aún quedan unas semanas para ponerse a punto con las exigencias.

Los criterios fijados para poner fin al aislamiento son:

Controlar las infecciones. Es imprescindible que deje de haber transmisión comunitaria del SARS-COV-". El desconocimiento de dónde se encuentra el virus dificulta esta labor. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, reconoce que España aún no ha identificado "si el nivel de transmisión del virus está acorde con el descenso" de nuevos contagios.

Ampliar la capacidad de realizar test con PCR es esencial para arrojar luz a la incógnita de dónde se concentra el coronavirus. Por ahora se han realizado 800.000 pruebas de diagnóstico en todo el país, casi 25.000 tests diarios. Se estima, en los próximos días, se duplicarla esta cantidad hasta los 50.000 diarios la próxima semana.

Diagnósticos de nuevos casos. "Detectar, testar, aislar y tratar todos los casos y buscar cada contacto" es la principal misión del sistema de salud para evitar que los nuevos casos produzcan distintas cadenas de transmisión. Los test vuelven a ser esenciales para acometer esta labor. Para identificar a las personas que han tenido contactos potencialmente infeccioso con un afectado por el coronavirus, la tecnología puede ser de gran ayuda. Cobran relevancia los métodos de localización basados en datos de dispositivos móviles que se están desarrollando para controlar la epidemia. Su uso aún está reglado en España.

Hospitales y centros de mayores. "Minimizar los riesgos de brotes en lugares especiales como centros sanitarios y residencias" también es vital. un total de 26.000 trabajadores sanitarios han resultado infectados en España, es decir, un 15% de los casos diagnosticados. Aún no se han publicado los datos sobre si estas infecciones presentan ya una tendencia a la baja. Ocurre lo mismo en las residencias de ancianos. No se cuenta aún con datos fiables, pero el ministro Illa asumió el lunes que son uno de los epicentro de la pandemia. Una vez más, la solución estaría en la realización más rápida de test.

Centros de estudio y de trabajo. El cuarto es el único criterio que España cumple: contar con "medidas de prevención en centros de trabajo, escuelas y otros lugares donde las personas deben ir". Sólo resta diseñar guías más amplias para después de la cuarentena, cuando den situaciones aún sin considerar.

Contagios importados. China y Singapur están experimentando casos de afectados por la covid-19 procedentes de otros países. El riesgo de que en España ocurra lo mismo es real y hay que contemplar la manera de gestionarlos, para lo que es importante la detección precoz de los contagios ampliando la capacidad de realizar test. La perpetuación de las precauciones por parte de la población será esencial para frenar la evolución de la epidemia.

Concienciación. Es la necesidad más acuciante, aparte de la celeridad en la realización de test. "La plena educación de las comunidades, su compromiso y capacidad para ajustarse a la nueva norma" marcará la evolución de la epidemia en cada país. Las acciones individuales conllevarán consecuencias en el control de los contagios."Cada ser humano tiene un papel que desempeñar" por lo que, en gran medida, el devenir del coronavirus no está en las medidas políticas aplicadas sino en el comportamiento de cada uno de los españoles.