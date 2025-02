La ex novia de Ábalos reconoce en el Supremo que no fue a trabajar pero sí cobró de dos empresas públicas

Jessica Rodríguez, ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha declarado este jueves ante el Tribunal Supremo (TS) como testigo desvinculándole tanto del piso ubicado en la Plaza de España de Madrid, donde vivió dos años, como de su contratación en dos empresas públicas, si bien sobre esto último ha reconocido que cobró pero no fue a trabajar.

Jessica, que ha llegado al TS al filo se las 10:00 --cuando estaba citada-- en medio de una gran expectación mediática, pertrechada con abrigo y grandes gafas de sol negros y visiblemente compungida, ha acudido para dar explicaciones por lo que el instructor del caso Koldo en el TS, Leopoldo Puente, considera indicios de que Ábalos obtuvo beneficios económicos de la adjudicación a empresas de la presunta trama de contratos de obra pública y para la compra de material sanitario en plena pandemia.

Según las fuentes jurídicas, uno de los focos de su declaración ha sido su contratación en Ineco y Tragsatec, empresas públicas dependientes de Transportes y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), respectivamente.

Sobre esto, la joven ha admitido que se la contrató por intermediación de Joseba García, el hermano de Koldo García, ex asesor ministerial de Ábalos, porque aquel tenía relación con ambas empresas.

Las fuentes consultadas sostienen que también ha reconocido que cobraba pero no iba a trabajar. No obstante, ha querido dejar claro que nunca pidió a Ábalos que la colocara en ningún puesto.

De esta forma, la ex novia de Ábalos ha confirmado las declaraciones realizadas por el ex ministro y su antiguo asesor respecto a este asunto. Koldo relató en su declaración judicial que se la contrató, primero en una empresa y luego en otra, porque pidió "un favor" a su hermano.

Según él, hubo más candidatos y ella estaba "preparada" pero reconoció que se la eligió por ser persona de "confianza" para llevar "el tema de Joseba". En este punto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que se necesitara a una persona de confianza para hacer tareas administrativas.

Consta en las pesquisas un mensaje de Whatsapp de Ábalos a Koldo, enviado el 23 de febrero de 2021, avisándole de que a Jessica Rodríguez se le iba a acabar el contrato con Ineco. "Pensó que podría ayudar", expuso el ex asesor ministerial, apostillando que la gente le solía ayudar cuando intentaba conseguir trabajo para otras personas. El 2 de marzo de 2021, la joven firmó un nuevo contrato con Tragsatec, según la Guardia Civil.

No sabía quién pagaba el piso

Otro de los puntos de interés del interrogatorio a JRG ha sido la vivienda situada en la undécima planta del edificio Torre de Madrid, en Plaza de España, donde vivió como inquilina entre marzo de 2019 y marzo de 2022 con una renta mensual de 2.700 euros que no pagó ella.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó en uno de sus informes que el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, a través de presuntos testaferros, se habría hecho cargo del pago del alquiler llegando a abonar 82.298 euros.

En concreto, el instituto armado identificó a Alberto Escolano, uno de los socios de Aldama, y a sus sociedades como verdaderos pagadores. Este empresario también estaba citado para declarar a las 11:00 de este jueves pero se ha suspendido.

Las fuentes jurídicas apuntan que Jessica Rodríguez ha explicado que acabó viviendo en esa casa gracias a Koldo, asegurando que no sabía quién se hizo cargo del pago de la renta mensual, si bien ha confirmado que ella no fue. Asimismo, ha explicado que, ante cualquier incidencia, y por orden de Koldo, hablaba con él y con Escolano.

De esta forma, ha ofrecido la misma versión que Ábalos y Koldo en sus respectivas declaraciones judiciales como imputados. De acuerdo con ambos, fue el asesor ministerial quien se ocupó de buscar, gestionar y pagar ese alquiler porque JRG era su "amiga", incluso antes de empezar una relación sentimental con el ex ministro.

Koldo contó que su ex novia tenía una situación de "emergencia" habitacional. En ese momento, él estaba alquilado con su mujer e hija en una casa de 35 metros cuadrados, por lo que no era una opción. El ex asesor ministerial se lo comentó a Escolano, que le ofreció que se quedara en el piso que en ese momento estaban buscando para una de sus empresas. "Me haces un favor como la copa de un pino", le espetó García, según su declaración como imputado del pasado 17 de diciembre.

El propio Koldo, a preguntas de Puente, reconoció que esa estancia provisional se alargó y que entonces, sostuvo, tanto la propia JRG como él, con el dinero de su hermano, Joseba García, y de su hija menor, se hicieron cargo de los pagos. No obstante, el magistrado puso de relieve que solo había constancia de las transferencias bancarias de Escolano y sus empresas y, efectivamente, de su hermano y su hija (por un total de 5.803 euros).

En un tercer eje, se le ha preguntado por los viajes oficiales a los que acompañó a Ábalos, un extremo revelado por los investigadores que fue confirmado en sede judicial por el otrora responsable de Transportes.