El Gobierno apoya a Beatriz Corredor y califica de "extraordinaria" su labor en el apagón masivo

El Gobierno respalda a la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, y considera que su trabajo y el de su equipo técnico para restablecer el suministro eléctrico tras el masivo apagón vivido el lunes en toda la Península fue "extraordinario". Fuentes del Ejecutivo han confirmado su apoyo a Corredor antes las críticas que está recibiendo, aunque han precisado también que no le corresponde al Gobierno ratificarla.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y la vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Sara Aagesen, han evitado un apoyo explícito a la ex ministra socialista y se han centrado en alabar la "robustez" del sistema eléctrico español y la actuación de Corredor para hacer frente al apagón.

Ante la insistencia de los periodistas para conocer si respaldaban a la presidenta de Red Eléctrica, Aagesen ha subrayado que, desde el principio, el trabajo de ella y de sus técnicos "ha sido extraordinario" y por eso se pudo lograr el restablecimiento del suministro. "Yo creo que ha sido un trabajo constante, decidido, dedicado en pro de ese interés general, y lo tenemos que poner en valor", ha añadido.

Las fuentes del Gobierno han rechazado que el hecho de que no haya habido un respaldo expreso a su continuidad en esa rueda de prensa pueda interpretarse como una falta de apoyo. Han insistido en que ese respaldo es total pero que no le corresponde al Gobierno decir si ratifica o no a la presidenta de una empresa privada.

Red Eléctrica, el gestor eléctrico integrado en el Grupo Redeia, es una compañía privada que cotiza en bolsa, aunque el Estado tiene en ella una participación del 20 % a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Críticas de la oposición

Desde la oposición, el Partido Popular ha pedido que se asuman responsabilidades por el apagón, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus ministros, pero citando también explícitamente a Corredor, a la que califica de "enchufada" del jefe del Ejecutivo. El Gobierno insiste en la necesidad de esperar a tener todos los datos para saber qué ha ocurrido realmente, y para eso ha creado una comisión cuyos resultados asumen que pueden tardar meses en conocerse.

Tiene el convencimiento de que las operadores van a colaborar y aseguran que la reunión que hubo este martes en el Palacio de la Moncloa de Sánchez y varios de sus ministros con representantes de las eléctricas fue cordial y hubo ese compromiso de cooperación. Esa reunión no estaba convocada cuando el presidente del Gobierno compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y dijo que el Ejecutivo exigirá responsabilidades a todos los operadores privados, sino que se organizó poco después.

A la espera de que se desvele el motivo del apagón, rechaza el Gobierno que se pueda culpar a las renovables ya que su volumen de producción entraba dentro de lo normal.

Respecto al hecho de que haya aún dos comunidades, Madrid y Extremadura, que continúan todavía con el nivel 3 de emergencia tras haberse recuperado el suministro eléctrico, el Gobierno señala que se mantendrá mientras esas autonomías no soliciten la desescalada, ya que es una decisión que le corresponde a ellas.

En aplicación de ese nivel 3, recogido la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, es el ministro del Interior quien sigue manteniendo la dirección de la emergencia en ambas comunidades.