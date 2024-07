El Gobierno cesa a la directora del Instituto de las Mujeres por los contratos de los Puntos Violeta

El Gobierno cesará este martes a la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, después de la polémica sobre los contratos que ella y su pareja habrían obtenido de municipios del PSOE para gestionar los Puntos Violeta.

Fuentes del Gobierno han informado de este cese, que se produce seis días después de que se publicara que García habría recibido al menos 64 contratos públicos de Ayuntamientos gobernados por el PSOE y, con estas adjudicaciones habría facturado alrededor de 250.000 euros con las empresas que comparte con su mujer, Elisabeth García, exasesora del PSOE en el Senado.

La gestión de García al frente del Instituto de las Mujeres no ha llegado a siete meses y ha estado plagada de polémicas: por sus opiniones sobre la ley trans, primero, y por las actividades empresariales junto a su esposa, después. PP, Podemos e incluso Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo de coalición, habían exigido su destitución.Ha sido precisamente su vinculación con empresas que hacen consultorías de igualdad la que ha llevado al Gobierno a cesarla. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, le exigió explicaciones y le dio "tiempo" para que aclarara todos los detalles de su actividad.

García defendió que su participación en las empresas de su esposa cumplía "escrupulosamente" la legalidad: "Tengo la conciencia tranquila, la certeza de haber hecho las cosas bien", aseguró la semana pasada en un comunicado.Explicó entonces que sus empresas -de las que pasó a tener un porcentaje del 8 % tras ser nombrada directora- no entraban en conflicto de intereses con su cargo y señaló que nunca había realizado gestión o recomendación alguna para favorecer ningún contrato.

La actividad de García ha estado rodeada de controversia desde su nombramiento, que fue criticado por partidos como Sumar y Podemos y por las organizaciones LGTBI debido a sus duras manifestaciones contrarias a la ley trans. Estas entidades exigieron su cese.En redes sociales, la directora del Instituto de las Mujeres había escrito mensajes en los que negaba la existencia de las mujeres trans y hablaba de "dictadura queer" o de "delirio trans".De hecho, la Federación Plataforma Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas recurrieron ante el Tribunal Supremo (TS) su nombramiento, al considerar que atentaba contra la dignidad y los derechos de las personas trans.La propia García expresó entonces por escrito su "absoluto compromiso" con la ley trans y pidió perdón por si alguno de sus "comentarios personales" en el debate previo a la tramitación de la norma ha podido causar "alguna ofensa".Isabel García contó entonces con el respaldo de la ministra de Igualdad, que pidió un voto de confianza hacia ella y destacó su currículum profesional en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

En estos seis meses al frente del Instituto de las Mujeres, García no ha comparecido ante el Parlamento ni ha dado ninguna rueda de prensa.Las reacciones al cese no se han hecho esperar. Desde Sumar, socio de Gobierno del PSOE, han denunciado que García representaba un "feminismo transexcluyente" y han solicitado que la futura directora del Instituto lo sea "de todas las mujeres"."Isabel García representa un feminismo transexcluyente que pone en riesgo una institución trascendental para luchar por la igualdad. Necesitamos que la nueva persona que asuma este cargo tenga claro que el Instituto de las Mujeres tiene que ser de todas las mujeres", ha aseverado la formación en X.

Nada más conocerse la noticia, la exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos Irene Montero ha defendido que García nunca debió ser nombrada y ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo haya actuado debido al "escándalo" que ha originado la actividad empresarial de la directora del Instituto de las Mujeres."La Directora del Instituto de las Mujeres será cesada pero nunca debió ser nombrada para representarnos a todas. El feminismo se impone a pesar del Gobierno. Qué pena que para el Presidente no haya sido determinante su transfobia ni casi su corrupción, solo que el escándalo pare", ha escrito Montero en X.En la misma línea, la líder de Podemos ha lamentado que García "haya sido por la corrupción y no por la transfobia": "Nunca debió ser nombrada. La presión social y política funcionan y es de donde vendrá cualquier avance en esta legislatura, porque del Gobierno está claro que no", ha subrayado también en X.