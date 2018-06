El ex ministro Álvaro Nadal hace público su apoyo a Soraya Sáenz de Santamaría

El ex ministro de Energía, Agenda Digital y Turismo, Álvaro Nadal, anunció este martes en Santander que apoyará a la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias para elegir al nuevo líder del Partido Popular.

Durante su participación en un debate sobre política económica con representantes de PSOE, Podemos y Ciudadanos, el también responsable de Economía del PP, anunció su apoyo a la ex vicepresidenta. “Aprovecho que estoy en este foro y que hay muchos medios de comunicación presentes para anunciar mi apoyo a la candidatura del Soraya Sáenz de Santamaría en las primarias”, dijo por sorpresa Nadal, quien añadió sobre la candidata que “es una de las personas con más sentido de Estado de las que ha conocido”.

Tanto el ex ministro, como su hermano Alberto, ex secretario de Estado de Economía, son dos personas muy próximas a la ex vicepresidenta, por lo que tras el anuncio de ésta de que competirá por suceder a Mariano Rajoy su apoyo era más que previsible.