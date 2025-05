La Miss Asturias contratada por "influencia" de Ábalos no acude a declarar al Supremo por error en la notificación

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Claudia Montes, la ganadora del certamen Miss Asturias +30 de 2017 que según la Guardia Civil mantuvo una "relación" con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y fue contratada por "influencia" suya en la empresa pública Logirail, no ha acudido este martes a declarar como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo que investiga al exdirigente socialista por un error en la notificación.

Fuentes jurídicas han confirmado que Montes no ha recibido aún la citación que dictó el pasado 23 de abril el instructor Leopoldo Puente en el marco de la causa en la que se investiga al exministro por el cobro de presuntas comisiones a cambio de contratos de obra pública o de material sanitario durante la pandemia.

Según han precisado, no ha recibido la notificación certificada del Supremo porque ya no vive en la dirección a la que se envió dicho aviso, toda vez que ha sido desahuciada. Las mismas fuentes señalan que agentes de la Policía intentaron comunicarse con la testigo por vía telefónica. Hasta el momento, el magistrado no se ha pronunciado, pero está previsto que lo haga este mismo martes para ordenar que se ubique el nuevo domicilio de la testigo y fijar una nueva fecha de citación.

Montes es la segunda mujer vinculada a Ábalos en ser citada a comparecer ante el alto tribunal en el denominado caso Koldo, toda vez que el pasado 27 de febrero declaró la exnovia del exministro -Jessica Rodríguez- que estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec. Ella, en su testifical, reconoció que aunque llegó a cobrar el salario mínimo en ambos casos no realizó trabajo alguno.

El magistrado acordó tomar declaración a Montes a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes avisaron de que la mujer "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes" por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de su entonces asesor Koldo García, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".

Entre los mensajes intervenidos en la causa figura un mensaje que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Lo arreglo", le contestó García.

No fue a la oficina y estaba preocupada porque su "currícul era falso"

Según el Instituto Armado, el entonces asesor ministerial "actuó como transmisor con el fin de que dicha contratación no solo se llevara a cabo, sino que, una vez formalizada, no se rescindiera".

En el informe consta que en octubre de 2019 Montes envió su CV a Koldo, quien lo hizo llegar a Isaías Taboas, entonces presidente de Renfe, la única accionista de Logirail, "puntualizándole que el lugar de trabajo sería Gijón". Según los agentes, Montes consiguió el trabajo y -al igual que Rodríguez- tampoco fue a trabajar a la oficina. En febrero de 2022, la mujer avisó a García de que la habían despedido.

Los agentes señalaron que la mujer "estaría decidida a tomar medidas para impedir la extinción de su contrato laboral y no quería que sus actos afectaran a Koldo y Ábalos". En este contexto, y "ante la necesidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo", que consta Montes le pidió a Koldo que le diera la versión del CV que le permitió entrar en Logirail. "Lo siento, no tengo nada", respondió el exasesor.

Ella parecía preocupada porque "si hay falsedad en los estudios que se pusieron y en el trabajo" podía incurrir en un delito. Sin embargo, en una conversación posterior, Koldo contó a Ábalos que estaba dispuesta a denunciar porque "el CV era falso", ante lo que el exministro mostró su sorpresa: "Pero si lo falseó ella...".

La UCO apunta que Montes también acudió a Ábalos "en busca de un nuevo puesto de trabajo", a pesar de que en ese momento ya no estarían juntos y él ya no era ministro. "Que se deje de líos y busque otras ayudas", zanjó Ábalos en un mensaje a Koldo.

Antes de que la UCO presentara su informe, Montes emitió un comunicado en el que aseguró que "el único contacto personal" que había tenido con Ábalos era "una fotografía entre compañeros del PSOE" y que había conseguido el trabajo en Logirail a través del portal Infojobs.

Presuntas entregas periódicas de dinero a Koldo García

Este martes también estaba citado a declarar César Moreno, uno de los socios del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que forma parte del grupo de Whatsapp de los cuatro mosqueteros que aparece en varios informes de la UCO.

Aunque Moreno ha acudido al Supremo en condición de testigo, lo ha hecho acompañado de un abogado porque figura como investigado en la rama de la causa que se instruye en la Audiencia Nacional. En dicho procedimiento, la Fiscalía defiende que 'los cuatro mosqueteros' podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales.

El magistrado ha llamado a comparecer a Moreno al considerar que puede aportar conocimiento sobre "las pretendidas entregas periódicas de 10.000 euros mensuales" por parte de Aldama -o personas que actuaban por su encargo- a Koldo.

Este martes, Moreno ha reconocido que conocía a De Aldama, pero ha negado conocer o tener relación alguna con Ábalos o su exasesor. También se ha desvinculado de las presuntas entregas periódicas de dinero a Koldo que investiga el magistrado.

Al resto de preguntas, Moreno no ha contestado por recomendación de su abogado, al considerar que estaban vinculadas con la causa en la que figura como investigado en la Audiencia Nacional.

La UCO asegura en uno de sus informes que Aldama, en su condición de líder de la presunta organización criminal, habría articulado "una compleja estructura financiera y societaria de alcance tanto nacional como internacional", que ha experimentado "mutaciones" a lo largo del tiempo y en la que estaría "subordinado" el propio Moreno.

El pasado noviembre Moreno se desvinculó de la presunta trama en su declaración como investigado en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas consultadas entonces por Europa Press, el empresario se acogió a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su defensa y se limitó a negar su participación en los contratos de mascarillas investigados.