Los partidos que forman Sumar consultarán a los suyos sobre el pacto con el PSOE

La mayoría de partidos que integran la coalición Sumar desplegarán sus respectivos procesos de cara a refrendar el acuerdo de coalición con el PSOE con diversas tipologías, que van desde la validación por los órganos directivos, someterlos a los máximos órganos de representación de la militancia y hasta la opción de hacer una consulta interna a las bases.

Esta última vía está sobre la mesa en el caso de IU y los comunes mientras que Podemos, que en 2019 sí preguntó a sus inscritos, ahora es el partido que mayor frialdad ha mostrado ante este pacto y no ha aclarado hasta la fecha que va a hacer.

En el lado socialista el PSOE lanzará una consulta a su militancia para respaldar el acuerdo con Sumar y también incluirá la pregunta de si avala los que se alcancen con los partidos con los que negocia el apoyo a su investidura. Mientras, en la confluencia que aúna a distintas formaciones de izquierda, existen diferentes metodologías dependiendo de cada formación para pronunciarse respecto al consenso programático entre Sumar y PSOE.

Podemos

Por ejemplo, Podemos no ha clarificado cómo va a proceder o si habrá proceso consultivo a sus inscritos sobre el acuerdo programático, del que se han distanciado al enfatizar que no formaban parte de esa negociación ni quejarse de que no tenían información al detalle del acuerdo cuando se cerró el martes, algo que ha replicado Sumar al decir que estaban al tanto.

Además, la dirección de Podemos instó a PSOE y a Sumar que asumieran una serie de propuestas como congelar los precios del alquiler, renovar el Consejo General del Poder Judicial o la continuidad de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al frente del departamento. En todo caso, han reseñado en diversas ocasiones que actuarán con responsabilidad y habrá apoyo a la investidura.

Los documentos orgánicos del partido contemplan la opción de desplegar consultas a sus inscritos sobre materias de relevancia política, como puede ser también acuerdos electorales, aparte de las ya habituales primarias. La última se celebró de forma exprés para que las bases avalaran a la dirección morada a negociar un acuerdo con Sumar para el 23J, coalición electoral pese a criticar el "veto" a Montero.

Izquierda Unida

Respecto a IU, su ejecutiva convocará próximamente a su máximo órgano ejecutivo, la Coordinadora Federal, que tiene que acordar si refrenda el acuerdo programático, que ya ha sido valorado positivamente por la dirección, y el apoyo a la investidura

Si la Coordinadora Federal se pronuncie a favor, procederá también a convocar una consulta a sus afiliados y simpatizantes para decidir si refrendan el pacto y también la pregunta que se formulará a sus bases.

Fuentes de IU indican a Europa Press que sus estatutos solo mandatan hacer una consulta cuando la formación participa directamente en el Ejecutivo, pero previsiblemente esta vez ser haría con una formulación que combine ambos aspectos, es decir, si se ratifica el pacto y si están de acuerdo en que IU pueda estar presente en el Ejecutivo.

Las citadas fuentes recalcan que todo este proceso interno se haría con unos tiempos acordes a la investidura, que aún no tiene fecha, y que en caso de validarse la consulta a sus bases se hará tanto en formato online como votación presencial.

Otras formaciones

Mientras, los comunes harán una consulta interna a toda su organización sobre el acuerdo, cuyo contenido respaldan sus dirigentes, y que este proceso tiene que convocar previsiblemente durante esta semana a sus órganos directivos para acordarlo.

A su vez, Compromís recalcan que primero la ejecutiva de la coalición valenciana se pronunciará sobre el acuerdo y después será sometido a los máximos órganos de la militancia de cada partido. Así, en el caso de Més-Compromís le corresponde a su Consell Nacional, en Iniciativa es la Mesa Nacional y Els Verds, su Mesa de País.

Del lado de Más Madrid, la formación madrileña detalla que estatutariamente no está contemplado realizar una consulta a su militancia sobre este pacto y que basta con el aval de la dirección. Por su parte, Més per Mallorca no hará ningún proceso para recabar la opinión de su militancia y desgrana que su dirección ya ha respaldado el acuerdo, según explican desde el partido.