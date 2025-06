Pedro Sánchez considera que el caso Santos Cerdán es "la anécdota"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que el caso que ha provocado la dimisión de su número tres, Santos Cerdán, es la "anécdota", pero no la "categoría", y ha subrayado que "la izquierda no roba" y que el conocido como caso Koldo no es la trama Gürtel del PSOE.

Ha sido este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso cuando el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, se ha dirigido al jefe del Ejecutivo para saber "qué va a hacer" frente a todo lo que está pasando tras el informe de la UCO que apunta al secretario de organización del PSOE Santos Cerdán por el presunto cobro de mordidas. Rufián le ha reclamado a Sánchez que deje claro que no estamos ante "la Gürtel del PSOE" porque la "izquierda no puede robar" y si el Gobierno de coalición cae será "culpa" del PSOE si sigue sin actuar. Ante esto, Sánchez ha respondido al dirigente independentista advirtiendo de que lo único que hay actualmente son "indicios" recogidos en el informe de la UCO y no una "sentencia en firme" que condene a los exdirigentes socialistas ni tampoco al PSOE por financiación irregular. "No voy a aceptar que haga de la anécdota una categoría porque la izquierda no roba", ha sentenciado.

Antes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enzarzado en un duro cruce de reproches sobre la corrupción en sus respectivos partidos que ha llevado al líder del PP a exigir la dimisión al presidente del Gobierno por ser "el lobo de la manada" y al jefe del Ejecutivo a acusar a los populares de ser una "enciclopedia de la corrupción".

Sánchez y Feijóo han mantenido un tenso cara a cara que ha terminado con gritos de "dimisión" dirigidos al jefe del Ejecutivo por parte de la bancada popular.. El jefe del Ejecutivo ha enumerado una serie de presuntos casos de corrupción del PP tanto nacionales como autonómicos y ha insistido en retar a Feijóo a que presente una moción de censura que el líder de los populares no ha descartado si consigue cuatro votos adicionales.

Un enfrentamiento en el que la posibilidad de una moción de censura ha estado en boca de ambos, ya que si Sánchez ha vuelto a retar a Feijóo a que la presente si tiene apoyos, éste no ha descartado hacerlo si consigue cuatro votos adicionales. El cruce de acusaciones lo ha iniciado Feijóo calificando a Sánchez de "el lobo que ha liderado una manada corrupta" todos estos años y le ha llamado a ahorrarse "los numeritos de cordero degollado" ya que, por mucho que se maquille -ha añadido- no es la víctima, pues la víctima son los españoles. Ha afirmado que a Sánchez le advirtieron hace meses que Cerdán era un corrupto y que es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción cuyo único colaborador "más estrecho" que Cerdán es Ábalos.

Ha dicho que Sánchez le ha dado "un giro muy peligroso" a la voluntad popular que ha venido a decir que no dimite porque España necesita sus políticas progresistas, pero que no convoca elecciones porque las pierde."Sánchez no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de dimisión. ¿piensa redactarla?", le ha preguntado.

Respecto a la moción de censura ha dicho que no le faltan ganas, sino cuatro votos. "Si aparecen, no dudaré ni un instante, y quién sabe si aparecerán porque Ábalos fue el principio pero Cerdán no será el final", ha afirmado.Feijóo se ha referido en su intervención final a los socios de gobierno, que ha dicho que tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción" mencionando directamente a PNV, Junts y ERC.

El presidente del Gobierno ha iniciado su contraataque advirtiendo de que frente a las peticiones de adelanto electoral por parte del PP, el único adelanto que va a haber es, a la vuelta del verano, el de las sentencias sobre presuntos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. "La corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción es absoluta", ha garantizado para contrastar esa actitud con la del PP, que ha dicho que expulsan a los que la denuncian. Ha admitido Sánchez que el PSOE ha sufrido un caso "doloroso" de corrupción, pero ha actuado, algo que ha insistido que no hace el PP.

A renglón seguido ha enumerado una serie de casos que ha dicho que afectan a dirigentes territoriales populares, empezando por la Comunidad de Madrid al señalar que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está siendo investigado "por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculadas con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional". A ello ha añadido que el presidente andaluz, Juanma Moreno, "expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción", que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sea investigado por financiación irregular del PP y que el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tenga dos ex viceconsejeros recientemente condenados y con una trama eólica. También se ha referido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al mantener durante tiempo a un consejero que había sido denunciado por agresión sexual. Todo eso es lo que ha llevado a Sánchez a considerar al PP "una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos".

"Esto no es cosa del Partido Socialista, es cosa del Gobierno. Nada hubiera podido ocurrir sin un gobierno", ha dicho la diputada del PP Cuca Gamarra luego a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero en su pregunta centrada sobre el caso Koldo, Gamarra ha asegurado que tanto Sánchez como Montero "lo sabían y lo taparon". Y en concreto sobre la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda ha dicho que cada día se descubren nuevas grabaciones y nuevas informaciones que la sitúan "en el centro de la corrupción", ya que ha dicho que ella es la encargada de las contrataciones de algunos de los implicados en la trama. Montero ha respondido que ante un caso de corrupción el PSOE actúa con contundencia y la combate, mientras que el PP, ha añadido, protege y ampara estas prácticas. "Corrompen las instituciones para que sirva a sus propios intereses. Nosotros la combatimos, ustedes conviven y naturalizan la corrupción", ha declarado.

Abascal se va del hemiciclo sin escuchar la respuesta del presidente

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles el hemiciclo del Congreso sin esperar a la respuesta a su pregunta de Pedro Sánchez, que le ha afeado la "falta de respeto" a las instituciones.

Abascal ha preguntado al jefe del Ejecutivo "cuánto dinero ha robado" su entorno, en pleno escándalo por la presunta corrupción del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, pero le ha trasladado que no iba a quedarse a escuchar su respuesta porque espera "mentiras" y ya no aguanta "el modo en que humilla y engaña a los españoles". "Es usted un indecente", ha agregado, y se ha ido. Por su parte, Sánchez ha contestado al "ausente" Abascal y ha lamentado que "la ultraderecha trae odio, falta de convivencia y falta de respeto a las instituciones", y ha defendido que en los siete años de Gobierno socialista "no ha habido ninguna sentencia de corrupción" contra el Ejecutivo.

El presidente se ha quedado solo respondiendo a Abascal, que nada más acabar su intervención ha abandonado el Pleno esgrimiendo que e le esperaba la misma respuesta de siempre, "embustes", y que ya no aguanta "el modo en que humilla y engaña a los españoles"."Es usted un indecente y lo saben todos aquí. Lo sabe toda España, es usted un corrupto", ha sentenciado el líder de Vox y, acto seguido, ha salido del hemiciclo.

Con Abascal ausente, Sánchez ha contrastado la "contundencia" del PSOE para responder a los supuestos casos de corrupción de su entorno con la "financiación irregular" que, según ha dicho, rodea a Vox.Ha cuestionado la "hipocresía" de la derecha cuando habla de ejemplaridad y ha advertido de las aportaciones de Vox a gobiernos autonómicos del PP.Entre ellas, ha citado la supresión de la oficina de lucha contra la corrupción de Baleares y de recuperación de activos de la Generalitat Valenciana y la reducción de los recursos de la agencia antifraude y del consejo de transparencia de Madrid. Sánchez ha finalizado su intervención leyendo varias afirmaciones de la ex diputada de Vox Macarena Olona acusando de corrupción al partido de Abascal.

Rufián ve a Sánchez "encapsulado" en Moncloa

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que la respuesta de Pedro Sánchez a la oposición tras la renuncia de Santos Cerdán y pone de manifiesto que el presidente está "encapsulado" en la Moncloa. "Les falta gente normal a su alrededor", ha comentado en los pasillos del Congreso.

Rufián ha reconocido que, en ese contexto, incluso ha tenido dudas sobre si acudir a la ronda de consultas que ha convocado el presidente tras la crisis abierta con la salida de Santos Cerdán. Su cita en Moncloa es a las 10.30 horas de este miércoles, a la que finalmente sí que acudirá. A su juicio, Sánchez no le ha respondido "nada" a la pregunta que le ha dirigido en la sesión de control, e incluso cree que el presidente se ha enfadado más con él que con el líder de Vox, Santiago Abascal.