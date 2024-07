El presidente canario, "perplejo", ataca al Gobierno por la ley de Extranjería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha lamentado este miércoles, en la sesión de control al Gobierno, el rechazo en el Congreso de la toma en consideración de la modificación de la ley de Extranjería y ha admitido que está "perplejo" por lo ocurrido. Asimismo, criticó que el Gobierno estatal, "inexplicablemente", no se haya reunido ni con el PP ni con Junts para trabajar las mejoras que querían del texto.

En respuesta a varias preguntas de los grupos parlamentarios, Clavijo dijo que aún confía que en el próximo Consejo de Ministros se pueda aprobar un decreto ley para regular la acogida de los niños y niñas por las comunidades, y aseguró que tras reunirse ayer con los portavoces del PP y Junts, "estaban en disposición de ponerse a trabajar desde hoy mismo para alcanzar un acuerdo en un decreto que pudiesen convalidar".

Incluso, comentó Clavijo, ambos partidos estarían dispuestos a solicitar una sesión extraordinaria del pleno del Congreso en el mes de agosto en la que se pudiese tomar en consideración la modificación de la Ley o, incluso, aprobar un decreto ley con una tramitación de ley para después mejorarla "porque todos tenemos claro que la Ley de Extranjería requiere profundidad", una propuesta que ya ha trasladado al ministro Torres.

"Aún existe voluntad. No podemos dar todo por tirado porque necesitamos ese decreto ley si queremos dar una respuesta humanitaria a esos niños y a esas niñas. De lo contrario, el plan B va a hacer que España y Europa se enteren de que tienen un problema en Canarias y los sacrificados y los perjudicados serán los menores", advirtió el presidente canario.

Clavijo quiso recordar que tras reunirse con todos los grupos del Congreso se lograron 172 apoyos a la toma en consideración de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que consideró un "notable éxito" que permitió "consensuar un texto que fue mejorado" y que también fue respaldado por todos los partidos que suscribieron el Pacto Migratorio en Canarias, a excepción de Vox.

Clavijo indicó que, recabados esos apoyos, tan sólo quedaba pendiente que el Gobierno cerrase un acuerdo con Junts y el Partido Popular respecto a la financiación, propuesta que "no fue recogida en el texto final de la proposición de ley" que se registró en el Congreso por parte de CC, PSOE y Sumar. Así pues, considera "inexplicable" que en todo este tiempo no se haya producido "una sola reunión" entre el Gobierno de España y el Partido Popular y Junts para tratar sus propuestas, por lo que "el resultado de lo que ocurrió ayer no fue que se buscase un acuerdo y que hubiese reuniones que se cursasen en un texto", apostilló.

"Un problema de Estado"

Por parte de los grupos parlamentarios, el diputado popular Juan Manuel García Casañas quiso justificar el voto en contra de su partido argumentando que solo están pidiendo una financiación que garantice la atención "justa y digna" de los menores, la declaración de emergencia y la convocatoria de la Conferencia de Presidentes porque "esto no es un problema de Canarias, es un problema de Estado".

García Casañas recalcó que el PP ya aceptó el reparto de menores que pedía Canarias "a pesar de las amenazas y exigencias" de Vox de romper gobiernos autonómicos, y afirmó que lo que se demostró ayer es que "no había voluntad negociadora", pues el PSOE "quería resolverlo y despacharlo con dos whastapp", acusando incluso al Gobierno de Pedro Sánchez de "dilatar los tiempos para presionar y hacer política con una cuestión humanitaria".

La respuesta de Torres

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado este miércoles a Clavijo a explicar por qué no ha logrado que el PP votara ayer a favor de la admisión a trámite de la reforma de la ley de extranjería, un compromiso que, asegura, adquirieron durante la redacción del texto.

Según ha explicado Torres en una rueda de prensa, el pasado 4 de junio, en una reunión entre el Gobierno y el ejecutivo canario, éste último se comprometió a conseguir los votos favorables del PP, con quien gobiernan en la comunidad autónoma. El PSOE, por su parte, debía hacerse con el respaldo de los socios de investidura.

"El presidente de Canarias fue quien se comprometió a conseguir los votos del PP", ha defendido el titular de Política Territorial, quien ha explicado que, a pesar de ese acuerdo, ha sido él quien durante los últimos días ha estado "intercambiando documentos" con los populares para lograr su apoyo.

En este sentido, Torres ha animado a Clavijo a decidir "si ataca a quien lo ha apoyado y ha votado sí, o si defiende a quien le ha dado la espalda y ha votado no".

El ministro, que ha calificado al jornada de ayer como "un día triste", ha lamentado que el PP "no ha hecho otra cosa que poner pegas" porque, en su opinión, los populares han antepuesto "una derrota de Pedro Sánchez" a la solución del problema migratorio en Canarias, Ceuta y Melilla.

"Ayer no se votaba la ley, ayer no se ponía el punto final a nada, ayer empezábamos el trayecto, ayer los partidos políticos con su voto lo único que hacían era que entre todos, con enmiendas, aportaciones y sugerencias, pudiéramos construir la mejor proposición de ley posible", ha recordado.

Torres, que ha agradecido a todos las formaciones políticas que votaron a favor pese a que no se incluyeran sus propuestas en el texto, ha asegurado que "de todos los grupos políticos, con el que más esfuerzos hicimos fue con el PP".

"Hemos intentado hasta el final que se sumara el PP, pero no han querido, han puesto siempre una excusa más, una complicación más", ha criticado el ministro, quien ha defendido que en el texto de la reforma estaban incluidas algunas de las peticiones de los populares y que se llegó a plantear la convocatoria en septiembre de la Conferencia de Presidentes que solicitaban.

Tampoco votaron a favor de la admisión a trámite Vox y JxCat, cuyas exigencias, entre las que se incluía que se dejara a Cataluña fuera del reparto vinculante de menores, "no tenían cobertura jurídica", según Torres.

Sobre la posibilidad de un 'plan B', ha hecho hincapié en que la modificación legislativa "es la solución segura, estable y permanente".