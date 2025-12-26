El PSOE se conjura para evitar que las elecciones extremeñas contaminen el ciclo electoral

Las elecciones extremeñas han sido un duro golpe para el PSOE, donde no esperaban unos resultados tan malos, pero se preparan ya para encarar el ciclo electoral autonómico con el objetivo principal de movilizar a su electorado.

Los resultados que obtuvo el ya ex secretario general de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo pillaron por sorpresa a la dirección nacional, que aunque tenía bajas expectativas sobre los comicios adelantados por la popular María Guardiola, no preveían perder diez escaños de la Asamblea extremeña.

Unos resultados que, defienden en Ferraz, ni deben extrapolarse a las futuras elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía ni interpelan al presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

Ya hay sectores de la formación, en concreto uno liderado por el exministro Jordi Sevilla, que fue titular de Administraciones Públicas con Zapatero, que se muestra muy crítico con el líder socialista y en enero presentará un manifiesto para pedir una alternativa socialdemócrata.

Entre tanto, en Ferraz están ya centrados en el ciclo electoral de 2026. El PSOE "sale siempre a ganar" dicen los socialistas en público, aunque por otro lado reconocen que con la dura campaña en su contra que ha vivido Gallardo no era el candidato "más idóneo" por su imputación en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.

Por eso, subrayan fuentes socialistas, en Aragón -que celebra elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero- tienen la oportunidad de darle la vuelta a la situación con la exministra Pilar Alegría al frente del partido.

Tras Extremadura, los socialistas asumen que deben cambiar y "reformular" cosas en el partido, como algunas cuestiones de comunicación u otros ajustes que ya arrancaron esta semana con el refuerzo de la Secretaría de Organización.

La responsable de esta secretaría, Rebeca Torró, pidió este lunes a la Ejecutiva reforzar su equipo, requerimiento resuelto con Enma López, Elisa Garrido y Carmen González, quienes a partir de ahora formarán parte de su departamento y llevarán las responsabilidades de Estudios y Programas; Coordinación Territorial; y Política Económica, Transformación Digital y Emprendimiento, respectivamente.

Los cambios han implicado que los adjuntos a Torró, Borja Cabezón y Anabel Mateos, hayan cambiado sus responsabilidades previas y ahora ostenten Acción Electoral, el primero, y Transparencia y Acción Democrática, la segunda.

Todo ello pensando en el ciclo electoral autonómico del 2026, precisan en Ferraz, donde insisten en que el PSOE ya se ha puesto manos a la obra para recuperar la ilusión de su electorado y conseguir demostrar que su proyecto es el único que puede impedir los pactos de la "involución" entre el PP y Vox.

Algo que también dejó claro el pasado lunes en la Ejecutiva del partido el propio Sánchez, quien aseguró que los socialistas son "más necesarios que nunca" para poner freno al ascenso del partido de Santiago Abascal.

Una tarea que fuentes del grupo parlamentario en el Congreso reconocen "compleja" tras los supuestos casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual, pero no imposible.

"Nosotros vamos a salir a ganar, cada elección es diferente, los candidatos son distintos y la situación de cada territorio también", recuerda un diputado de Castilla y León, quien da por hecho que el PSOE será primera fuerza en su región, pero también que es complicado que puedan evitar un pacto entre Vox y PP, algo que también esperan que suceda finalmente en Extremadura.

Un mantra al que se aferran en Ferraz, donde inciden en que se dejarán la piel para defender el proyecto socialista que desarrolla el Gobierno desde la Moncloa y que, frente a las posibles alianzas entre la derecha y la ultraderecha, el PSOE seguirá trabajando centrado en mejorar la vida de la ciudadanía.

Si los resultados de los siguientes comicios fueran muy adversos, ya hay algunos como el exministro Jordi Sevilla, actualmente fuera de los órganos del partido, dispuestos a canalizar el descontento interno a través de iniciativas que comenzarían con un manifiesto, pero con la vista puesta más a largo plazo, incluso para disputar en una primarias el liderazgo a Pedro Sánchez.