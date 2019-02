El 'viejo' PSOE se revuelve

"Aprobar un presupuesto no justifica cesiones que pongan en cuestión la Constitución, la unidad de España, el estado de derecho ni la decencia. Estoy seguro de que @sanchezcastejon no cederá a chantajes de los independentistas , cáncer de la democracia con el que hay que acabar", denunció el presidente de Aragón, Javier Lambán, en su cuenta de Twitter.

Ibarra aboga por un pacto entre los constitucionalistas

El ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha propuesto a PP y Cs que aprueben los Presupuestos de Pedro Sánchez para así liberarlo de su dependencia de los independentistas y que, a cambio, pacten una fecha para la convocatoria de elecciones generales. "El PP no resolvió el problema catalán cuando gobernó, Cs ganó en Cataluña pero no da síntomas de que sea el ganador, y el PSOE no quiere entregar el juego por el jaque de los independentistas con la enmienda a la totalidad a los Presupuestos". Por tanto, reclamó que los constitucionalistas, "por una vez", sean capaces de ponerse de acuerdo.