Podemos-IU retira su apoyo al resultado de la consulta de la Feria de Sevilla tras la denuncia de irregularidades

El apoyo de la oposición municipal al resultado de la consulta de la Feria de Sevilla se quiebra. La denuncia de Facua sobre presuntas irregularidades en el sondeo empieza a tener consecuencias. La coalición formada por Podemos e IU ha sido la primera en anunciar que retirará este respaldo tras las sospechas de que no se ha cumplido la normativa en este tipo de votación, que ha calificado de "fake".

La portavoz del grupo municipal de Podemos-IU, Susana Hornillo, ha alertado este jueves de que la denuncia de Facua revela "un riesgo muy alto" de que el resultado de la consulta sobre el formato de la Feria esté "adulterado". Una advertencia que expresa después de que la federación de consumidores y usuarios confirmara que cualquier persona que conozca el DNI y la fecha de nacimiento de un ciudadano empadronado en Sevilla capital puede introducir los datos en la web municipal (www.consultaferia.sevilla.org) y votar en su nombre.

La asociación ha pedido al alcalde José Luis Sanz que anule la consulta, petición a la que se suma Podemos-IU tras darse a conocer estas presuntas irregularidades. "La consulta debe suspenderse y retomarse cuando se subsanen estos errores", ha manifestado Hornillo, quien no ha dudado en acusar al gobierno local de "no saber gestionar lo principal ni lo secundario". "La participación ciudadana no es su fuerte", ha añadido.

Sin apoyo en el Pleno

Para Hornillo, el resultado que se dé a conocer este jueves, cuando concluya el plazo de votación, proceden de una consulta "fake", motivo por el cual su grupo no lo apoyará cuando se lleven a Pleno. Podemos-IU había confirmado a este periódico que respetará la decisión expresada por los ciudadanos en el sondeo, algo que ahora no mantendrá tras la denuncia de Facua.

También ha lamentado el "secuestro" de las juntas municipales de distrito como "ejemplos de escaso compromiso del PP con la participación".