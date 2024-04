Denuncian casos de suplantación en la votación de la Feria y exigen la anulación de la consulta

Cualquier persona que conozca el DNI y la fecha de nacimiento de un ciudadano empadronado en Sevilla puede introducir los datos en la web del Ayuntamiento y votar en su nombre. El riesgo de suplantación es muy elevado. Así ha quedado certificado ante notario en la tarde de ayer por técnicos de la entidad Facua Sevilla. Se trata de la principal denuncia de esta organización que defiende los intereses de los consumidores sobre las que consideran “graves irregularidades” en el proceso de consulta sobre el modelo de Feria, un proceso que es noticia en toda España por su singularidad y que en esta ocasión está alcanzando un eco mucho más fuerte que el convocado hace ocho años.

En el proceso de consulta actual hay un muy elevado riesgo de casos de suplantación entre los votantes por la ausencia de garantías debidas y que, además, incumpliría la normativa andaluza al respecto. La asociación Facua Sevilla reclama al Ayuntamiento que anule la consulta popular para decidir el modelo de Feria de Sevilla por el cúmulo de irregularidades que se han cometido tanto en su convocatoria como en el funcionamiento de la plataforma on line desde la que se organiza la votación. Además de los problemas detectados en el inicio del proceso cuando se puso en funcionamiento la web, el equipo de Facua ha confirmado que el sistema de voto no es seguro, ya que permite la suplantación –cualquier persona que conozca los datos de un sevillano puede votar en su nombre– y además excluye a los jóvenes de 16 y 17 años. La ley andaluza de participación ciudadana establece que los mayores de 16 años –y no solo los de 18– tienen derecho a votar en estas consultas populares y, además, advierte de que su puesta en marcha debe ser aprobada por una mayoría en el Pleno municipal, algo que no ha ocurrido en este caso.

Los fallos en el funcionamiento de la página web denunciados por multitud de sevillanos durante el primero de sus tres días de funcionamiento “son solo la punta del iceberg de las irregularidades en el desarrollo de esta consulta popular”. Los datos de participación a las 20:00 horas del miércoles difundidos por el Ayuntamiento ponen de manifiesto que de los 105.734 ciudadanos que habían logrado el código para participar en la consulta popular, 13.736 todavía no habían votado. Para Facua resulta obvio que buena parte de ellos “no lo habían hecho como consecuencia de los fallos en la página web y posiblemente muchos de ellos no vuelvan a intentarlo”. Nunca se conocerá, además, el número de ciudadanos que ni siquiera lograron recibir el código por SMS por las irregularidades en la web.

Más irregularidades

Pero hay más irregularidades. Y mucho más graves. Hasta el extremo de que Facua ha constatado –y certificado ante notario– que el sistema de voto on line habilitado por el Ayuntamiento no es seguro y permite la suplantación por parte de terceros. La página web que cruza la fecha de nacimiento, el DNI y el primer apellido del usuario con los datos del Padrón, no controla que la línea móvil introducida para recibir por SMS el código indispensable para votar pertenezca realmente a ese usuario. De esta forma, cualquier persona que conozca el DNI y la fecha de nacimiento de un ciudadano empadronado en Sevilla puede introducir sus datos en la web y votar en su nombre.

Resulta imposible para Facua conocer cuántos casos de suplantación se han podido producir y pueden continuar produciéndose hasta finalizar el período de tres días de votaciones. “El Ayuntamiento no tiene a su alcance ningún mecanismo para detectar estos casos y anular los votos fake”.

La razón es que no puede acceder a la información sobre la titularidad de las líneas móviles, un dato que solo está en poder de las compañías de telecomunicaciones. La web del Ayuntamiento, y así lo ha certificado también Facua ante notario, vulneraría las obligaciones establecidas en la ley orgánica de protección de datos personales. No existe en ella ningún aviso de privacidad, ninguna información relativa a cómo se tratan los datos del usuario y cómo puede ejercer ante el Ayuntamiento su derecho de acceso, modificación o eliminación para verificar si ha votado, qué ha votado y a qué línea móvil llegó el SMS con el código para votar. Y habría más. Facua advierte de que la consulta popular contraviene preceptos esenciales establecidos en la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. En primer lugar, el artículo 49 de esta norma establece que la competencia para convocar consultas participativas locales es de la Alcaldía del municipio o, en su caso, del presidente de la Diputación correspondiente” pero siempre (ojo a esto) “previo acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta del pleno de la entidad local”. Y esta consulta no ha sido aprobada por el Pleno de la corporación municipal. Ha sido una decisión unilateral del alcalde, José Luis Sanz.

El mismo artículo de la citada ley establece además que, tras su aprobación en el pleno municipal, en el plazo máximo de 45 días, “la convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la alcaldía”. Y tampoco ha ocurrido así. El Ayuntamiento tampoco habría respetado otra cuestión esencial establecida en la ley de participación ciudadana para las consultas populares. Y es quién tiene derecho a votar. El Consistorio ha decidido que puede hacerlo cualquier empadronado en Sevilla mayor de 18 años –más allá de cualquier titular de casetas–. Pero el artículo 35 de la ley dice que tienen derecho a hacerlo “todas las personas mayores de 16 años”.

Ante notario

El acta notarial levantada en la tarde de ayer refleja que Jordi Castilla López, secretario general de Facua Sevilla, “manifiesta ante este notario que no es titular ni usuario de la línea 679200---, ya que la única línea móvil de la que es titular es la 626125---. Que a petición de los intervinientes, este notario comprueba que la página web https://consultaferia.sevilla.org/ carece de aviso de privacidad, política de cookies, política de protección de datos o aviso de similar naturaleza”.

Facua Sevilla formalizará una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos al tener claro que la web “se salta” la legislación orgánica de protección de datos y el reglamento europeo sobre la materia. El artículo 65.4 de la ley andaluza de participación ciudadana dicta: “El método de autenticación garantizará que cada persona usuaria registrada corresponda efectivamente con algunos de los sujetos previstos en el artículo 6, asegurando el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”. Y Facua considera que la web del Ayuntamiento no tiene un sistema de autenticación garantista porque, de hecho, permite la suplantación. El único sistema garantista para votar de forma telemática sería, siempre según la entidad Facua, el uso del certificado digital. Es indudable que así participaría menos gente, pero siempre se podría seguir ofreciendo igualmente la posibilidad de participar presencialmente en las sedes de los distritos municipales con la previa presentación del DNI.