¿Cuándo es el alumbrado de la Feria de Sevilla y qué se hace esa noche?

El sábado 13 de abril los sevillanos viven una de las noches más emocionantes del año y es el que el famosísimo pescaíto colma de felicidad a todos los feriantes que han ido marcando los días en el calendario hasta poder reunirse de nuevo en la Feria de Abril. Sevilla es una ciudad de tradiciones y los sevillanos son fieles a sus costumbres, por eso muchos esperan ansiosos el momento en el que la Feria da comienzo y su semana de fiesta da comienzo.

El Alumbrado de la Feria de abril 2024 no empieza hasta las 00:00 del 14 de abril, los socios de las casetas que hay en el recinto ferial, disfrutarán de la cena previa al comienzo de esta festividad la noche del sábado 13 de abril. Esa noche es mágica porque todos los que entran en este mágico lugar lo hacen a oscuras, sólo amparados por las luces que emanan de las casetas que esperan a su gente para ofrecerles los manjares pertinentes de esta velada y conforme se va acercando la medianoche, éstos socios más los curiosos que no pueden esperar más salen a las calles de la Feria y se acercan a la portada para ver cómo se obra el milagro del Alumbrado.

Una vez que se ha dado el pistoletazo de salida de la Feria de Abril con el Alumbrado, todos los amantes de esta fiesta tienen a su disposición el recinto ferial por toda una semana. Aquí podrán comer, beber, encontrarse con amigos, bailar, charlar y acudir tanto grandes como pequeños a los cacharritos para una jornada de diversión asegurada. Los sevillanos podrán disfrutar de un festivo local que está predeterminado que sea el miércoles 17 de abril.

Aunque no es necesario acudir a la Feria vestida de flamenca, son cada vez más las locales y foráneas que acuden con los trajes típicos a esta fiesta. Aquellas que no quieran acudir vestidas así deberán tener en cuenta que el dress code de la Feria es elegante, no está bien visto ir informal. En la noche del alumbrado se espera que todos los asistentes se hayan esmerado en sacar sus mejores outfits para ir acordes a la ocasión.

Los interesados en ver cómo se enciende la portada esta primera noche suelen congregarse en la calle Asunción y cuando finaliza, van despejando la zona para entrar. La Feria de Abril en esta ocasión terminará el sábado 20 de abril a las 24:00 horas con un espectáculo de fuegos artificiales., como viene siendo habitual.