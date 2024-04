Los atrevidos trajes de flamenca de Amor Romeira en la Feria de Sevilla causan polémica en Instagram

Moda y tradición se unen cada año en los vestidos de muchas asistentes de la Feria de Sevilla. Sin embargo, a veces innovar en un vestido de flamenca puede dar pie a opiniones encontradas, como se ha visto estos últimos días en el Instagram de Amor Romeira.

Amor Moreira y sus vestidos llegan a la Feria

"Déjense de polémicas absurdas con mis trajes de gitana", escribía Amor Romeira en una publicación de Instagram publicada al poco del comienzo de la Feria, "si no te gustan lo acepto. Pero no tienes derecho a insultar". Y es que su vestuario está dando mucho que hablar un año más y ha convertido su sección de comentarios en un auténtico campo de batalla en el que se han podido leer palabras subidas de tono de algunos de sus detractores y mensajes también de gente que apoya a la canaria.

Este año, Amor Romeira ha lucido varios vestidos, con los que la artista y exconcursante de 'GH' ha jugado con los volúmenes, los colores y con las transparencias en sus looks de esta Feria, saliéndose de lo tradicional, pero sin abandonar la inspiración flamenca. De estos el vestido de color naranja y el que lució en negro y verde, son quizás los que más han llamado la atención por sus transparencias en la falda y mangas.

No han sido pocos los comentarios criticando estos vestidos (todos ellos del diseñador José Perea) por salirse bastante de la tradición. Entre los comentarios más críticos se puede leer a gente considerando que prendas similares deberían estar prohibidas en la Feria, ya que "no es un disfraz" y "hay muchos sitios donde podría haber lucido este diseño y que seguramente encajaría mejor que en el Real de la Feria". Otros comentarios han sido también críticos no solo con la cantante, sino también con otras famosas e influencers que se pasean estos días por el albero del Real: "Venir a Sevilla, llamar la atención con el traje, hacerse la foto y punto, eso es lo que buscan las famosas. Esto de las redes sociales está haciendo mucho daño y en la Feria de Sevilla este año es lo que más estoy viendo". Tampoco han faltado los comentarios que le han preguntado si se podrá transparencias también "con el traje típico de Canarias", su tierra.

La cantante ha sido su principal defensora, dejando bien claro que los comentarios negativos no le afectan lo más mínimo y que es culpable de "consumir moda flamenca", de sentirse "segura y empoderada con los vestidos" que luce y de atreverse a ponerse "diseños atrevidos y transgresores". Aunque no ha estado sola, también se pueden leer mensajes de apoyo, tanto para ella como para su diseñador, y otros que abogan por menos críticas y más dejar que los asistentes vayan a la Feria vestidos como quieran: "El mal rato que se van a llevar algunos cuando algún día no muy lejano vaya cada uno como le dé la gana a la Feria de Sevilla. Vaya tostón con la ropa dais cada año", se podía leer en uno de esos comentarios.