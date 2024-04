Famososo en la Feria de Abril: Laura Sánchez, Paz Padilla , Eva González y Vanesa Martín entre las que lucen volantes en Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla está dejando un buen recuerdo en la memoria de todos los que la pisan y es que el buen tiempo está permitiendo que los más feriantes puedan disfrutar de unos días radiantes en el albero del Real.

Desde hace muchos años, las celebridades acuden a la capital hispalense a disfrutar de una de sus semanas más grande, que es que la Feria de Sevilla. Antiguamente esta semana se dedicaba a la venta de ganado pero con el paso del tiempo se fue refinando hasta convertirse en lo que es hoy en día, un recinto donde disfrutar de los amigos, en donde se baila, se bebe y se canta.

Desde personas de la realeza hasta los aristócratas no dudan en acudir a Sevilla para rodearse de su gente más cercana y disfrutar del ambiente distendido que se respira en el Real. No obstante, aquí se dan cita anualmente famosos de todas las índoles, algunos más conocidos por salir en la televisión, cantantes, futbolistas y como no puede ser de otra manera en 2024, de influencers. Son muchas las marcas que aprovechando el tirón de popularidad de estas personas relevantes dan visibilidad a sus productos en las calles de la Feria.

Esta semana en Sevilla ha dejado imágenes irrepetibles en el albero de Los Remedios y es que se ha popularizado tanto esta fiesta que son muchos los famosos que deciden pasar uno o dos días en la Feria. Muchas de las mujeres que han decidido venir lo han hecho con el traje de flamenca, para así pasar desapercibidas entre las locales y también para integrarse por completo en las costumbres sevillanas.

Actores, periodistas reconocidos, ministros, cantantes, futbolistas y hasta miembros de la realeza española han hecho en su apretada agenda para acudir a la Feria de Sevilla y disfrutar de esta ciudad efímera que cada año se da cita en el sevillano barrio de Los Remedios.

Famosos en la Feria de Abril de 2024

Laura Sánchez

Eugenia Martínez de Irujo

María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi

Alba Silvat

María de Jaime

Rocío Osorno

Paz Padilla

María del Monte

Raquel Bollo

Anna Ferrer Padilla

Rocío Crusset

Gloria Camila

Raquel Revuelta

Toñi Moreno

Vanesa Martín

Jorge Cadaval

Eva González

Jessica Bueno y Luitingo

Lola Lolita