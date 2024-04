Un joven denuncia en redes haber sido agredido por ir vestido de flamenca a la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla es un espacio en el que todo el mundo que acude lo hace para divertirse, disfrutar y crear recuerdos para siempre, lo que sucede es que no siempre los recuerdos y las vivencias que se tienen pueden ser felices. Este es el caso de Paco Abreu, un joven onubense, que decidió ir vestido de flamenca a la Feria de Sevilla y cuando volvía a casa sufrió una agresión por parte de un joven debido a la vestimenta que llevaba, algo que aún asombra en pleno 2024.

El influencer, natural de Ayamonte, estuvo disfrutando de una jornada en el Real pero cuando regresaba con un par de amigos a casa, escuchó como un grupo de jóvenes que no estaban en sus plenas facultades empezaron a increparle y meterse con su condición sexual, algo que Abreu no toleró y les plantó cara, así lo relata el joven en un vídeo que ha subido a sus redes sociales.

Este gesto de defensa sentó mal a uno de esos valientes que se refugian en el grupo para sentirse superior y decidió escupirle en la cara al de Ayamonte. Sin duda, y así lo ha confesado el joven, este gesto tan desagradable, inoportuno y terrible dejó en shock a Paco Abreu y sus amigos salieron en su defensa pero él impidió que persiguieran a los jóvenes para pedirles explicaciones al respecto para evitar que el asunto pudiese derivar en una pelea. El influencer no quiso interponer denuncia a la Policía porque no conocía a la persona que lo agredió y todo sucedió muy rápido, pero ha querido compartir su relato en redes sociales para visibilizar el ataque a día de hoy sufren muchos de los que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ cuando salen por la calle y se muestran tal y como son.

Como él mismo ha comentado en el vídeo, él le planta cara porque no entiende qué les da derecho a otras personas a insultarlo por su manera de vestirse, maquillarse o de ser y además ha querido dejar plasmada esta denuncia en redes sociales para poder seguir creando conciencia en la sociedad de lo que vive una parte de la misma. Como él mismo asegura: " este tipo de cosas hay que visibilizarlas porque lo que no se ve no existe". También añade que a pesar de haber pasado este amargo trance él intenta sobreponerse y que no haya nada que lo frene pero cuando suceden este tipo de agresiones son difíciles de digerir, aún así anima a todas las personas que pueden sufrir este tipo de violencia en la calle a "rodearse de personas que les quieran, que les recuerden lo que valen" para poder seguir viviendo su vida tranquilamente.

Las respuestas de la mayoría de las personas que han reaccionado a la publicación de Paco Abreu han mostrado su solidaridad y su empatía con el influencer, ya que no entienden cómo este tipo de situaciones se siguen viviendo en la sociedad actual. Es increíble pero es cierto, a día de hoy son muchas las personas que sufren agresiones físicas o verbales por parte de otros por no seguir unos determinados patrones, algo que debería estar más que superado. Paco Abreu afirma que "recuerda quiénes son sus referentes en las épocas pasadas" y que él quiere "participar de manera activa en la actualidad para que las personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+ puedan ser libre en la calle".