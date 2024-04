El cartel de la Semana Santa de Sevilla 2024 se viste de corto para la Feria de Abril

La Semana Santa de Sevilla ha sido un poco dramática para los sevillanos debido a las grandes precipitaciones que ha habido a lo largo de estos más de siete días en la capital hispalense. Esta semana grande ha estado pasada por agua y son muchos los que no han dudado con un poco de guasa reconvertir el cartel del pintor Salustiano García, en el que se muestra una ilustración de Cristo Resucitado, vestido de corto, listo para ir a la Feria de Abril.

El cartel con el que se anunciaba esta festividad religiosa en la capital andaluza suscitó la polémica desde el momento de su presentación, desde ese momento, tuvo sus defensores y sus detractores, pero lo que sí que ha habido en redes sociales sobre todo ha sido una gran guasa y es que el arte y la gracia a veces supera la ficción.

La nueva versión que se ha convertido en viral en X, muestra al Cristo Resucitado de Salustiano García, vestido de corto, con una copa de manzanilla en la mano y con un fondo de lunares. No le falta ni el sombrero a esta estampa tan singular y es que en Sevilla en apenas dos semanas se pasa de vivir de la manera más solemne a la más alegre y despreocupada con la llegada de la Feria de Abril.

Eah! Vámono que nos vamo! pic.twitter.com/3WVufAdwlB — El Paquito (@elpaquito_2) March 31, 2024

El recinto de la Feria está a punto de terminar con los últimos detalles de las casetas para que pronto los sevillanos puedan vivir esta pequeña ciudad fugaz que aporta luz, color y mucha música para todos aquellos que la transitan durante estas jornadas venideras. Aunque el Cristo Resucitado no vaya a ser una parte activa de esta semana en Sevilla, los internautas no han querido perder la oportunidad de hacerle un homenaje a este cartel de Semana Santa que tantos titulares ha copado durante las semanas previas a la festividad religiosa y que ha dividido a los cofrades en cuanto a si les gustaba o no la representación que había hecho el pintor de esta obra que tuvo una clara inspiración en el hijo de Salustiano, tal y como él mismo reconoció en varias entrevistas.

Por el momento, el autor de la obra original no se ha pronunciado a cerca de lo que le parece que otros hayan tomado su creación para hacer un nuevo cartel de la Feria de Abril 2024.