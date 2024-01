Ana Rosa Quintana y Carlos Herrera, opiniones enfrentadas sobre el cartel de Salustiano de dos asiduos a la Semana Santa de Sevilla

El cartel de la Semana Santa de Sevilla de este 2024 ha suscitado una gran polémica sobre la que todo el mundo parece tener su propia opinión acerca de la obra creada por el pintor Salustiano García, en el que se muestra una ilustración de Cristo Resucitado.

La figura que aparece en el centro de la pintura es la imagen de Cristo cubierto solamente de cintura para bajo, el autor de la obra ha aclarado que su interpretación de este Cristo resucitado enseña la misma piel que el Cristo de El Cachorro, por eso lleva el mismo paño que él y además otro de los elementos destacados son las potencias del Cristo del Amor.

𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒🖌️ Obra de Salustiano. La Resurrección de Cristo, en el que aparecen elementos como el sudario del Cristo de la @HdadCachorro y las potencias del Cristo de la @Hdad_Amor.#SSantaSevilla2024 pic.twitter.com/X6fO2yG60H — Consejo HH y CC Sevilla (@ElConsejoSev) January 27, 2024

A pesar de las explicaciones aclarando esta polémica, dos famosos periodistas han querido dar su opinión acerca de esta obra de arte, ellos han sido Ana Rosa Quintana y Carlos Herrera. Al parecer ambos profesionales tienen visiones diferentes acerca de este cartel de la Semana Santa de Sevilla.

Ana Rosa, a favor

La periodista de Telecinco afirma que "Primero, el autor del cartel es un artista reconocidísimo. Segundo, yo no sé si a alguien le importa, pero a mí, el cartel me encanta" también quiso añadir, "me parece distinto, me parece un Cristo resucitado. Y que nadie sabe cómo era Cristo, porque lo hemos visto representado en películas y era espectacular y guapísimo".

Para rematar su discurso, la presentadora de televisión quiso dejar un mensaje para todos aquellos que son más críticos con esta obra de arte. "Al que se le da la libertad, que es lo que se debe hacer para dejar que haga lo que él crea, además con respeto a las Cofradías". Salustiano García ha confesado que el modelo que ha usado para crear a este Cristo resucitado ha sido a su propio hijo, Horacio.

Carlos Herrera: "No anuncia lo que viene a anunciar"

En la posición contraria se encuentra el presentador de la COPE, Carlos Herrera, en su programa una de las colaboradoras quiso saber cuál era su opinión personal acerca de este cartel de la Semana Santa sevillana. A pesar de que la obra de Salustiano le parece muy estimable no le parece adecuado porque "no anuncia lo que viene anunciar".

Herrera afirma que "hay algún Cristo que efectivamente es más andrógino que el de la pintura. Pero yo lo que vengo a decir es que esta obra, estimable en sí misma, es inadecuada para lo que viene a anunciar. Y luego ya se monta el espectáculo y la controversia. Sin más, qué le vamos a hacer. Dicho queda". La polémica está servida y las opiniones son tan variadas como las personas, de manera que el tema parece ser que va para largo.