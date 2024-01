Así es el cartel de Salustiano para la Semana Santa de Sevilla 2024

A tan sólo 18 días de la cuaresma, la presentación del cartel ha tenido lugar en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur y ha contado con la asistencia de varias personalidades, entre ellas, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz; el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez; y el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez.

Aunque el autor sevillano ha recalcado que no cree que un cuadro necesite ser explicado y que debe hablar en todos los idiomas, ha encomendado a su sobrina Estrella la misión de leer unas palabras que él mismo ha escrito. "Cuando me pidieron crear el cartel de la Semana Santa, estuve tentado de representar a Jesucristo yacente, pero esa idea la descarté pronto. Caí en la cuenta de que mi trabajo siempre se había posicionado del lado más sereno e iluminado de la vida", indica el artista. Por este motivo, decidió que en su cuadro "debía celebrar la parte luminosa" de la fiesta religiosa, es decir, "la Resurrección".

"Mi Cristo es un Cristo clásico como los barrocos y renacentistas de España e Italia" y lo compara con los germánicos y flamencos "ensangrentados y retorcidos por el dolor". Su obra muestra una imagen serena, llena de majestuosidad y dulzura. "Ello representa al hombre que hay en Cristo". Su cuerpo apenas tiene señales de su paso por la Cruz, sólo muestra unas heridas mínimas en el costado y en la mano, que ya están prácticamente curadas. "Mi Cristo luce joven y bello. Joven como metáfora de pureza y bello porque belleza y bondad son la misma cosa", puntualiza el artista. El sevillano ha puesto en valor que su imagen mira a los ojos de forma "firme y dulce".

También ha recordado que ha recibido muchos consejos para realizar el cartel desde que se anunció su nombre para la difícil tarea. "Todos me pedían que fuera fiel a mí mismo y, al mismo tiempo, me sugerían que representara a tal o cual Virgen o Cristo, pero la representación de una imagen sacra se aleja mucho mi estilo", ha explicado el autor y ha señalado que necesitaba un modelo real que aunara la belleza, la emoción y la contención que quería transmitir.

Para conseguirlo ha utilizado como modelo a su hijo Horacio "que tiene la belleza de los ángeles, los arcángeles y los querubines", rasgos que ha combinado con la "la ternura, la serenidad y la espiritualidad que desprende su mirada".

También ha matizado que le habría encantado incluir un homenaje para todas las hermandades de la ciudad, pero sólo ha incluido dos: el paño del Cristo del Cachorro y las potencias del Cristo del Amor. "El amor de Cristo nos alimenta y redime y ha sido el amor del padre, del hijo y del hermano el que me ha inspirado a crear esta obra, plena de un sereno respeto y de un insaciable anhelo de resurrección en la eternidad", ha finalizado su discurso.

Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, ha señalado que Salustiano "ha sabido plasmar con indudable acierto un personalísimo cartel que estoy seguro llamará poderosamente la atención, tanto por el sello inconfundible que caracteriza toda la producción pictórica de su autor, como por la representación que estamos contemplando".

Por su parte, José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha dado su enhorabuena al artista por "ser uno de los mejores exponentes de nuestra pintura contemporánea, que trabaja en todos los rincones del mundo y que ha regalado a la ciudad un cartel que recogen sus dos señas de identidad: un valiente Cristo Resucitado y el rojo Salustiano que tanto conocemos".

Primera obra sobre la fiesta religiosa del artista internacional

Su especialidad es el retrato aunque no se considere retratista. Su estilo realista se basa tradicionalmente en tres colores -rojo, negro y blanco- de los que exprime infinitas tonalidades que juegan con la luz. El artista ofrece una enorme sensación de tridimensionalidad por el uso de pigmentos naturales en óleo sobre lienzo. Un material que confiere un alto nivel de intensidad a los tonos que usa. De este modo, consigue resaltar -como en este caso- a los protagonistas de sus composiciones.

Cuando se supo que Salustiano sería el encargado de plasmar su arte para anunciar esta fiesta religiosa, el propio artista confesó a este periódico que su relación con la "Semana Santa es la de un mero espectador. Nunca he pertenecido a ninguna hermandad, esto no quiere decir que me sea ajena, en absoluto". Este vecino de Villaverde del Río recalcó en esta misma entrevista que miraría esta festividad desde un punto de vista "sereno, sosegado y equilibrado". Un trabajo para el que no ha dudado en recopilar información y entrevistarse "con personas muy relacionadas con las hermandades y el mundo cofradiero".

Salustiano lleva muchos años exponiendo su obra en museos, galerías de arte y ferias internacionales de arte de todo el mundo. De su extenso currículum destacan las exposiciones en el Frost Museum de Miami, el YBCA de San Francisco, el Fowler Museum de Los Ángeles, el Luma Museum de Chicago, el Nobel Museum de Estocolmo o la Cisneros CIFO Foundation de Miami. Las ferias internacionales de arte incluyen Art Cologne, Armory Show en Nueva York, Art Miami, ARCO en Madrid, KIAF en Seúl, Volta en Basilea, Miami y Nueva York, Contemporary Istanbul o Art Central en Hong Kong.

Tiene varias exposiciones comprometidas para los próximos dos años, y está preparando otras exposiciones para Basilea, Ginebra, Miami, Nueva York, Colonia, Dusseldorf, Munich, Berlín, Sun Valley, Seúl y México DF. A lo largo de estos años, Salustiano ha estado en las portadas de revistas y prensa especializada. También ha habido innumerables apariciones y entrevistas en radio y televisión, como las que la cadena estatal francesa LCI y la cadena de televisión estadounidense CNN hicieron durante su estancia en la ciudad de Nueva York. Varias editoriales y compañías discográficas han comprado los derechos de reproducción para ilustrar portadas de libros y álbumes con sus pinturas. Recientemente, Ángel Gabilondo, ex ministro de Educación español, ha utilizado una de sus obras para ilustrar su último ensayo.