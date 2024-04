–No más pisos turísticos, por favor.

UN PRELADO CERCANO Y MUY ACTUALIZADO. El menor de cuatro hermanos, José Ángel Saiz Meneses (Sisante, Cuenca, 1956) acaba de cumplir tres años como arzobispo de Sevilla, ciudad a la que se ha adaptado divinamente. Es un prelado cercano y muy actualizado, pues usa las redes sociales. Recomienda con pasión Un hombre para la eternidad, la vida de santo Tomás Moro ("es magnífica"), y le gusta la saga de El Señor de los Anillos, "una mitología de contenido cristiano porque su autor era muy cristiano y con muchos valores".

–No sabía cómo saludarlo, porque el Papa no quiere que le besen el anillo...

–Simplemente dar la mano.

–Monseñor, si una entrevista es una especie de confesión, ¿debe empezar con un "Ave María Purísima"?

–No, un "buenos días, amigo periodista". Ése sería el comienzo.

–Nació en Cuenca y se ha enamorado de Sevilla… ¿no será José Luis Perales?

–No, no. Hay que vivir con intensidad el presente y buscar los elementos positivos, nobles y bellos del tiempo y el lugar donde te toca vivir. De pequeño pasé poco en Sisante, luego viví en Barcelona y ejercí allí mi ministerio como sacerdote y obispo auxiliar. Después en Tarrasa como obispo trabajé mucho y disfruté, sufrí, gocé... Allí estuve muy bien y en Sevilla, mejor todavía.

–Pregunta para conquenses de pura cepa. ¿En qué pueblo hay una calle conocida como de los Obispos?

–No lo sé.

–La calle de San Pedro de Villaescusa de Haro. Unos cuentan que nacieron siete obispos, otros nueve, algunos once...

–Muchos son, eso ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Barcelona. En una misma calle tantos obispos nacidos... Si lo dicen, será verdad.

–Con nueve años ya sabía que quería dedicarse al sacerdocio. ¿Tuvo una epifanía?

–Cada vocación es única e incomparable porque todo ser humano tiene una concreta, el camino que Dios dispone sobre él y que cada uno ha de encontrar. Respecto a la vocación sacerdotal, habrá casos de un suceso espectacular o epifánico, pero en la mayoría es una inclinación persistente que se va consolidando. A esa edad les dije a mis padres que quería ser sacerdote y fui al seminario menor en Barcelona. En la adolescencia y la juventud estaba en la parroquia y formaba parte de un grupo de chicos y chicas, no estuve encerrado hasta el día de la ordenación. Tuve trato con chicas, pero esta inclinación se fue reforzando con el paso del tiempo.

–Jugó al fútbol en el seminario. ¡Vaya penitencia correr y centrar con sotana…!

–Ya no había sotanas en mi época, eso era antes del Concilio, a mí me cogió después. Jugábamos mucho al fútbol, baloncesto, balonmano...

–El número de monjas y curas va cayendo en España. ¿Falta fe o sobra individualismo?

–En el mundo no baja la cifra, pero vivimos en el Occidente rico, donde hay menos fe, una secularización que avanza progresivamente. Secularización quiere decir materialismo, consumismo, olvido de Dios, del hermano, individualismo, liquidez personal, desvinculación... Hay menos fe y menos natalidad, ésa es la ecuación.

–Ha cumplido tres años como arzobispo de Sevilla. ¿En qué es distinta Andalucía a la hora de vivir la fe?

–Lo sustancial se vive igual en todos lados, aunque en Andalucía se mantiene aún más que en otros sitios de España y de Europa, en buena parte por la piedad popular, un muro de contención frente a la secularización. Eso es un tesoro, un rasgo que identifica al Sur. Se vive la fe más a flor de piel, espontáneamente, con el sentimiento... Pero la piedad popular no es algo restringido a personas iletradas, en absoluto. En Sevilla hay mucha riqueza de historia, cultura y arte.

–Su antecesor, monseñor Asenjo, decía que le costó años "entrar en el alma de Sevilla". ¿Es una ciudad complicada?

–Cada uno tiene su experiencia y su camino. En mi caso la entrada ha sido plácida, suave y sólo puedo dar gracias a Dios y a Sevilla. La gente es muy acogedora y cariñosa, o sea que en principio no debe ser difícil.

–Como usuario de las redes sociales, ¿una marcha de Semana Santa viralizada en TikTok puede evangelizar tanto como una carta pastoral?

–Son cosas distintas. Una carta pastoral es importante y va dirigida más al entendimiento y también al corazón. Una marcha va más a los sentimientos y también puede evangelizar.

"Soy de los Celtics, pero me cae muy bien LeBron James; está muy comprometido en las causas sociales"

–Comentan en Sevilla que los hermanos mayores de algunas hermandades mandan más que un ministro. ¿Alguno quiere mandar más que un arzobispo?

–Nooo, al contrario, son personas preparadas y competentes. Buenos feligreses.

–Pocas veces en la historia no ha sido creado cardenal el arzobispo de Sevilla. ¿Lo veremos de púrpura?

–Sólo Dios lo sabe.

–Como culé confeso, ¿rezó un poquito para que el Real Madrid palmara contra el Manchester City?

–Soy culé pero no quiero que pierdan los equipos españoles.

–Ergo, iba con el Madrid.

–Bueno, contra el City me abstuve...

–Señor ex obispo auxiliar de Barcelona y ex obispo de Tarrasa, ¿no le parece que cierta iglesia catalana es más de Puigdemont que de Jesucristo?

–Nooo, la Iglesia es de Jesucristo. Siempre se tiene que centrar en Cristo, el Evangelio y la doctrina social. Y tener cuidado con los terrenos políticos que a veces son arenas movedizas.

–Xavi Hernández es egarense (de Tarrasa). ¿Lo vio mucho por misa?

–Coincidimos en actos, pero en misa no porque el fin de semana los equipos están concentrados.

–Don José Ángel, imagino que es de los Celtics por la católica Boston, ¿pero no le pegaría más a un cura animar a un equipo de Los Ángeles que viste de púrpura...?

–Me aficioné al básket en los 80. En el Barça estaban Epi, Sibilio, Solozábal, y en el Madrid Corbalán y todos éstos que eran muy buenos. Soy de los Celtics de Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parish, Danny Ainge y...

–Dennis Johnson.

–Exacto. Magic estaba en los Lakers con Abdul-Jabbar, Michael Cooper, Mychal Thompson... Luego fue la irrupción de Michael Jordan. Me cae muy bien LeBron James. Fue un niño de madre soltera que estuvo en hogares de acogida, donde coincidió con el entrenador del equipo de St.Vicent-St. Mary y ahí encontró su estabilidad. Era el heredero de Jordan, soportó una presión tremenda y después se casó con su novia de toda la vida, tiene tres hijos y está muy comprometido en las causas sociales. Me cae bien.

–"Hoy he visto a Dios disfrazado de jugador de baloncesto", dijo Larry Bird tras anotar Michael Jordan 63 puntos. ¿Se le fue la mano en el halago?

–Son formas de hablar. Wilt Chamberlain metió 100 en un partido. Aunque soy profano, le diría que el mejor de la historia ha sido Jordan; el más grande, Chamberlain, porque tiene unos récords tremendos; el más completo, LeBron, y el más inteligente, Bird.

–¿Habrá algún día una mujer al frente del Vaticano?

–Es difícil, muy difícil.

–Época de ferias y romerías: ¿es la gula el menos capital de los siete pecados?

–Son todos, pero hay algunos más graves que la gula.

–¿Tararea las canciones de Hakuna en la ducha o tira más por Nino Bravo y Rocío Jurado?

–Nino Bravo y Rocío Jurado posiblemente sean las mejores voces masculina y femenina de la historia de la música en España. Me gusta Simon&Garfunkel. Soy más clásico, éstas de Hakuna me han pillado mayor, aunque tiene algunas muy bonitas.

–Entrando en el Palacio Arzobispal he pensado: a los pies de la Giralda y de la Catedral, lo que darían los fondos de inversión por construir pisos turísticos...

–No más pisos turísticos, por favor.

–Es un sitio muy goloso.

–Aunque no tiene el valor artístico de la Catedral, el Palacio Arzobispal es un monumento que no se podría tocar; el Obispado no lo permitiría. Ya hay muchos sitios para pisos.